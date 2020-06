TRAGEDIJA PREKINULA BLISTAVU KARIJERU: Sanjala je zlato na OI u Tokiju, a onda PALA SA 150 METARA VISINE I POGINULA

Whaaat ??! 🤯 I’M THE YOUTH BOULDERING WORLD CHAMPION 😭✨🙏🏼🥇 Can’t believe it ☁️ Impossible de dire ce que je ressens aujourd’hui, il n’y a pas de mots quand le rêve devient réalité 🤩 C’est tellement beau comme émotion, tellement beau que le travail paye, tellement beau de vivre ça 🌟❤️ savoir que tout l’investissement et tous ces combats acharnés à l’entraînement se reflètent maintenant ça fait trop plaisir 🌞 merci à tout le monde, à tous mes ptits potes, ma famille, l’équipe 🇫🇷, climb up, le @poleespoir et @chamberyescalade merci à tous de m’avoir fait arriver jusqu’ici ❤️

