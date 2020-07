KORONA MU PO DRUGI PUT USKRATILA DEBI: Srpski borac pozitivan na KOVID-19! FOTO

❗Nažalost neću moći da učestvujem na #UFCAbuDhabi . Pred zakazani let moj trener Jova i ja smo morali da odradimo obavezno testiranje na COVID-19 i nažalost rezultat mog testa je bio pozitivan. Ja tokom ovih celih priprema nisam imao nikakve simptome ili poteškoće na treninzima i potpuno sam šokiran ishodom rezultata. Ja u ovom trenutku iako znam za onu izreku " Ko zna zašto je to dobro " , stvarno ne znam zašto je ovo dobro al šta je tu je. Korona mi po drugi put za redom utiče na UFC debi i nadam se da je ovo poslednji put. 🙏🏼Želim da se zahvalim svim ljudima koji me podržavaju i koji mi nesebično pomažu. Idemo dalje! - #DT #duskotodorovic #teamtodorovic #secutor #secutorteam #UFC #fuckcovid19

