UHAPSIĆU MARKA NIKOLIĆA! Francuski bokser preti Srbinu pred veliki okršaj! FOTO

Ukratko slika onog što nas čeka 18. septembra u Obrenovcu gde će titulu šampiona Mediterana WBC braniti srpski as Marko Nikolić protiv izazivača iz Francuske Patrika Boisa koji dolazi sa ogromnom dozom samopouzadanja i uverenosti da će se kući vratiti okićen šampionskim pojasom.

Čelicna pesnica srpskog boksa Nikolić sa skorom od 25 pobeda (od toga 11 nokautom) bez ijednog poraza po zanimanju je vatrogasac, dok je njegov protivnik iz Francuske policajac. Oba boksera imali su isti put u turbulentnoj 2020. Spremali su se za njihov međusobni duel, ali ujedno i borili sa visurom korona i to na dva fronta, kroz pripreme za meč koji je dva puta otkazivan, i kroz radne zadatke u njihovim profesijama van ringa.

foto: BSSS

„Kao vatrogasac, ali i moj kolega kao policajac imali smo pune ruke posla usled vanrednih stanja koja su bila uvedena u našim zemljama usled pandemije virusa korona. Uz lekare koji su bili i dan danas su na prvoj liniji odbrane od korone, tu su svakako i naše profesije uz mnostvo posla i akcija koje smo imali odraditi za dobrobit naših sugrađana. Uz sav taj posao nismo prestajali da treniramo, iako je meč bio najpre otkazan u martu, zatim junu. Evo nas u trećoj fazi, verujem da će ovaj put sve proći onako kako je planirano i zamišljeno, uz moj trijumf u koji sam uveren sto posto“ – objašnjava Nikolić.

Francuz Bois će u Obrenovcu imati podršku oca.

„Dolazim rešen i spreman da pokorim Nikolića najpre u ringu, da mu oduzmem pojas šampiona, a zatim i da ga uhapsim, jer nije bio dobar“ najpre u zbilji, a zatim u šali kaze Patrik i dodaje:

foto: BSSS

„Šalu na stranu, morao sam da istaknem da sam policajac jer se ponosim mojim zvanjem, isto kao što se i Marko ponosi zvanjem vatrogasca. Zaista mi je simpatična ova naša boks priča o vatrogascu i policajcu, za koju verujem da će se završiti mojom pobedom. Spremam se za ovaj meč još od januara, trebalo je sve ovo vreme izdržati i fizički i psihički, ali kada se nešto jako želi i voli onda ništa nije teško“ – istakao je Bois.

Snaga, motivacija i želja za trijufom kod srpskog junaka svakim danom dobija na intenzitetu i njena kulminacija se očekuje na dan meča u magičnom čeverouglu u hali sportova u Obrenovcu.

foto: BSSS

„Pre nego on mene „uhapsi“ ja ću ugasiti lavu u njegovim rukavicama. Ušao sam u sam finiš priprema, osećam se nikad jači, kao puma u ringu, brz, silovit i neumoljiv. Jedina žal mi je što neće biti publike, shodno odluci Vlade Republike Srbije usled pandemije virusa korona i ogromna žal što me ovaj put iz prvog reda neće bodriti heroji sa Košara, ali znam da su svim srcem uz mene. Obećavam borbu do poslednjeg atoma snage i u borbu ću ući sa ciljem da nokautom završim tu našu priču vatrogasca i policajca“ – zaključio je srpski boks as Nikolić.

Bitku za pojas šampiona Mediterana WBC u poluteškoj kategoriji (do 79 kg) između Nikolića i Francuza Boisa direktno će prenositi TV Arena Sport. U uvodnim mečevima pored naših takmičara Stefana Čolovića, Luke Sumarca i Aleksandra Macakanje, nastupiće i dva francuska boksera Yoan Boyeaux i Patrik Trenel, kao i buduća nada Ersan Gurdijeljac.

foto: BSSS

Kurir sport

Kurir