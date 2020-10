ŽELI MEDALJU NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Vojvođanska zlatna rukavica u znaku Stefana Camovića! FOTO

Od 07. do 11. oktobra 2020. Hala sportova u Subotici bila je poprište mladih boksera u okviru tradicionalnog turnira "Vojvođanska zlatna rukavica", 38. po redu.

Turnir za omladince od 17 i 18 godina, održavao se u orgnizaciji Boks kluba "Spartak" i Bokserskog saveza Srbije i okupio je 35 takmičara iz šest zemlja uz direktan TV prenos na TV Arena. Pod srpskom trobojkom nastupilo je 15 takmičara.

Trofej šampiona “Vojvođanske zlatne rukavice” otišao je u ruke srpskom bokseru Stefanu Camoviću koji je u finalnoj borbi u kategoriji do 64 kg savladao predstavnika Bugarske Šona Toresa 5:0. Pehar je šampionu Camoviću uručio gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.

“Veoma sam srećan što se kući vraćam za peharom šampiona za koji sam vredno radio. Dugo sam se spremao se da izgradim trenutak koji će me odvesti do trona. Velika je čast poneti naslov šampiona “Vojvođanske zlatne rukavice” i zaista se osećam fantastično i ispunjeno. Ipak, neću na ovome stati, moji apetiti rastu i već imam novi cilj, a to je pobedničko postolje u Budvi, na omladinskom prvenstvu Evrope 2020. koje nas očekuje u novembru. Od sada moje misli su usmerene samo na taj novi cilj i daću sve od sebe da nastavim pobednički niz", istakao je Camović.

Za najboljeg domaćeg boksera proglašen je Almir Memić koji je u finalu u kategoriji do 81 kg bio bolji od Makedonca Aleksandra Ristovskog. Naslov najboljeg stranog boksera otišao je na adresu reprezentativca Bugarske Krašimira Džhurova koji je u finalu savladao zemljaka Nikolaja Marinova 5:0 (kategorija do 56 kg).

Za najboljeg tehničara proglašen je Bugarin Jasen Radev, dok su za najborbeniji par proglašeni Krešimir Knežević iz Hrvatske i Emirzhan Mehmed iz Bugarske (kategorija do 69 kg).

Pehar namenjen najboljem sudiji otišao je u ruke Radiši Sariću.

Bokseri su ovaj put imali i novčane nagrade, zlatna medalja je donela 200, srebrna 100 evra.

Međunarodno boksersko takmičenje -"Vojvođanska zlatna rukavica" je evropskim selekcijama bila poslednji test pred prvenstvo Starog kontinenta za mlade koje će biti održano u Budvi od 11. do 23. novembra 2020. Težinu ovog takmičenja potvrđuje i to da je selekcija Bugarske stigla u najjačem sastavu, da su učesnici bili evropski i svetski šampioni.

Ljubitelji plemenite veštine imali su priliku da uz male TV ekrane uživaju u boks mečevima iz Subotice, a istu priliku imaće i 18. oktobra 2020. za kada je zakazano finale Kupa nacija za juniore koje će biti održano u Vrbasu.

