ŽESTOKA PROVOKACIJA Konor zna ZAŠTO je Habib otišao u penziju: Degistanac će poludeti posle reči kontroverznog Irca

Proslavljeni MMA borac Konor Mekgregor žestoko je isprozivao UFC šampiona Habiba Nurmagomedova.

Mekgregor tvrdi da je Habib odlučio da se penzioniše jer zna da bi izgubio narednu borbu od njega.

Podsetimo, Mekgregor je po ko zna koji put u odlučio da se vrati iz penzije i njegov naredni protivnik u oktagonu biće Dastin Porije.

Slavni Irac na sve moguće načine pokušava da skrene pažnju na sebe, pa je sada odlučio da pecne na tviteru neprikosnovenog Degistanca.

"On je fenomenalan "gappler", trenutno najbolji. Ali ja imam odgovor i oni to znaju", napisao je Konor aludirajući na to da se Habib zapravo uplašio njega.

Podsetimo, Habib je nedavno odbranio UFC titulu i saopštio da je njegova karijera završena. Degistanac je dao obećanje majci da se više neće boriti bez svog oca i odlučan je u nameri da ga ispuni. Karijeru je završio sa impresivnim skorom 29-0.

Borba između Mekgregora i Porijea neće biti za titulu, već isključivo za prestiž.

Ostaje da vidimo da li će reči Irca isprovocirati Nurmagomedova.

Kurir sport

Kurir