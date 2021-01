SRBI BANČE I PIJU, A HRVATI IGRAJU SRCEM: Komšije tvrde da je naša rukometna legenda ovako opisala stanje u reprezentaciji

- Srbi imaju drugi problem, o tome mi je pričao i moj prijatelj i cimer iz juniorskih dana Nenad Peruničić, koji je bio selektor Srbije. Oni nemaju kult reprezentacije i okupe se u Beogradu kako bi sedam dana bančili i pijančili. Peruničić kaže da mi Hrvati dolazimo u reprezentaciju sa srcem i dušom, a ne da pobegnemo od klupskih obaveza.

Sličan problem, pogađa i hrvatsku košarku.

- Istina je, to asocira na našu košarku. I davno mi je to rekao moj prijatelj Babo Bogdanović - Eh, da barem mi košarkaši svi želimo doći i da izgaramo za hrvatsku reprezentaciju više nego za klub, bili bismo bolji od njih u košarci, to garantujem. Eto, tako Srbi grizu za košarku, kao mi za rukomet – otkrio je Božidar Jović.

Kurir sport / Index.hr

Kurir