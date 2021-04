SRPSKOJ STARLETI ĆE GLAVA ZAVRŠITI U ZADNJEM REDU TRIBINA Hrvatski MMA borac žestoko izvređao Srbina i uputio mu ozbiljne PRETNJE!

Hrvatski borac Đani Barbir žestoko je isprozivao Srbina Aleksandra "Džokera" Ilića.

Nedavno je u prestonici Hrvatske održan poznati FNC turnir u borilačkim veštinama, a obeležio ga je jedan ozbiljan okršaj van oktagona.

Glavni akteri bili su hrvatski borac Đani Barbir i Srbin Aleksandar Ilić.

Sve je počelo kada je Poljak Tomaš Jakubiec odustao od borbe sa Ilićem. Barbir je tada samoinicijativno objavio da će on ući u ring sa Srbinom, iako je znao da je to nemoguće jer nije član KSW organizacije u kojoj se Ilić bori.

Međutim, to ga nije sprečilo da verbalno napadne srpskog borca:

"Što se tiče borbe protiv Ilića, mislim da je svima već jasno da su me njegov menadžer i on vešto izbjegli. Indirektno me se, od strane njegovog menadžera, išlo prikazati kao borca nedoraslog za nivo KSW-a. Činjenica je da je Ilić borac komu je karijera građena na negativnim skorovima te da je precenjen", napisao je na Instagramu Barbir.

Nije se tu zaustavio, usledila je ozbiljna provokacija.

"Sve što zna je da trči po kavezu i panično baca levi kik. Susrešćemo se puno pre nego što on to misli, a svima mogu da obećam da će toj starleti glava završiti u zadnjem redu tribina", dodao je Hrvat.

