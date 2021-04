MANIFESTACIJA KOJA SPAJA DVA BRATSKA GRADA: Startovala biciklistička trka Beograd - Banjaluka

Nakon svečanog otvaranja 15. trke, koja spaja dva bratska grada Beograd i Banjaluku, u podne je startovala i prva etapa, kada je krenuo karavan od 25 ekipa iz 35 zemalja.

Trka će ove godine trajati četiri dana i podeljena je u četiri etape: Beograd - Šabac, Obrenovac - Bijeljina, Bijeljina - Vlasenica i Prijedor - Banjaluka, a trka će biti završena 25. aprila u gradu na Vrbasu.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić takmičarima je poželeo uspešnu trku.

"Beograd godišnje organizuje mnogo sportskih događaja, a trka između Beograda i Banjaluke je naš najdraži događaj iz razloga što spaja jedan narod koji živi u dve države, zato što spaja dva bratska grada i ujedinjuje sportiste sa čitavog Balkana. Srećan sam što 15. put imamo trku Beograd-Banjaluka i što 15. put pokazujemo da smo zajedno u sportu, životu i drugim oblastima", rekao je Vesić novinarima na Trgu republike.

"Želim da se zahvalim svi organizatorima, Biciklističkim savezima Srbije i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i na taj način pokazujemo da zajednički možemo da organizujemo lepe sportske događaje koji imaju jasnu poruku zajedništva jednog naroda", poručio je Vesić.

Direktor trke Beograd-Banjaluka Vladimir Kuvalja zahvalio se Vesiću i Gradu Beogradu na tome što je učesnicima trke i organizatorima omogućeno vakcinisanje provti korona virusa.

"Zahvaljući tom činu mi se danas nalazimo ovde. Grad Beograd daje veliku podršku, hvala još jednom Beogradu, Srbiji i Vesiću što nas podržavaju svih ovih godina. Trka Beograd-Banjaluka danas startuje 15. put i krenulo se u prvu etapu od Beograda do Šapca. Sutradan iz Obrenovca krećemo do Bijeljine, granični prelaz prolazimo bez zaustavljanja. Ono Što ovu trku čini velikom jeste što se dešava u dve zemlje. To je retkost, ona spaja jedan narod sa dve strane reke Drine. Sve je spremno, 175 takmičara iz 35 zemalja krenulo je iz Beograda", rekao je Kuvalja.

Pokrovitelji ovogodišnje trke su Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske i Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji

Tanjug