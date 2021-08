KIKANOVIĆ TRČAO ZA BOŠKA: Lozničanin završio još jedan maraton

Ovoga puta je prevalio 125 kilometara, koliko ima od Loznice do Novog Sada, da na svoj način pomogne prikupljanju novca neophodnog za lečenje šestomesečnog Novosađanina Boška Guglete.

Kikanović kaže da su ga kontaktirali iz Boškove familije da li može nekako da pomognem i odmah je odlučio da istrči novi maraton i na svoj način učini koliko može.

- Jeste bila stvarno velika vrućina, nije bilo lako, ali to nije ništa u odnosu na borbu koju vode mali Boško i njegovi roditelji. Moj napor je nikakav u odnosu na to kroz šta oni prolaze. Krenuo sam iz Loznice u jutru u pet sati i posle trinaest i po časova trčanja stigao u Novi Sada gde me je dočekao dečakov otac Janko. Saznao sam da je juče stigao nešto veći broj poruka i nadam se da će potrebna suma novca za Boškovo lečenje biti uskoro prikupljena. Svi možemo lako da pomognemo, potrebno je samo na telefonu upisati 1032 i poslati SMS na 3030, što pre to učini što više nas Boško će biti bliži pobedi – rekao je jutros (9.8) Kikanović za Kurir.

foto: Printskrin/Facebook

Prema podacima sa sajta humanitarne fondacije ‘’Budi human’’ Boško je rođen 14. januara ove godine u Novom Sadu. Trudnoća i porođaj su protekli uredno. Kada je imao tri meseca roditelji su primetili da je dosta mirniji nego što bi trebalo da bude u tom uzrastu, a posle mnogobrojnih pregleda i analiza Bošku je uspostavljena dijagnoza SMA 1 (spinalna mišićna atrofija tip 1). Reč je o neuromišićnoj bolesti, teškoj i progresivnoj, koja može da ima i fatalan ishod. Bošku može pomoći genska terapija Zolgensma, ali je ona trenutno najskuplja na svetu, 2,5 miliona evra. Dečaku su sredstva potrebna osim za samu terapiju i za bolničko lečenje u inostranstvu, rehabilitaciju, fizikalne i okupacione terapije, laboratorijske analize, ortopedska pomagala, medicinske aparate za putne troškove i smeštaj.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, Kikanović je do sada istrčao više humanitarnih maratona za lečenje dece, do Ostroga, Hilandara, od Loznice do Valjeva, Valjeva do Beograda, od Sombora do Odžaka, a ove i oko 270 kilometara od Loznice do Manastira Tumane za sedmomesečnog Gavrila Đurđevića iz Kragujevca. Ovaj humanista ima samo jednu molbu da svako ko može pomogne Bošku kako bi dečak što pre dobio neophodan lek.

- Verujem da će rezultat biti pozitivan. Naš narod je mnogo puta pokazao veliko srce i tako će biti i za malog Boška – rekao je humani maratonac.

Kurir sport / T.Ilić