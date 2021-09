MILICA MANDIĆ OČARALA IZGLEDOM: Svi bruje o VENČANICI zlatne tekvondistkinje

Zlatna srpska tekvondistkinja Milica Mandić udala se minulog vikenda za dugogodišnjeg momka Marka Đuričića.

"Nas dvoje smo dugo zajedno, vereni smo i svadba je logičan sled okolnosti. Iskreno, jedva čekam taj drugi deo života posle sporta. Ove godine Marko i ja smo proslavili osam godine veze, a sada ćemo to krunisati brakom. Dugo to čekamo i istinski se radujemo što ćemo osnovati porodicu. Koliko dece planiramo, o tome ne želim da pričam i to će ostati među nama", rekla je nedavno Milica.

Milica je na glamuroznom venčanju izgledala veličanstveno, a njena venčanica je mnogima zapala za oko. Predivna haljina je otkrivala ramena, uska u struku, a od bokova se tkanina slivala do poda.

Veo je pratio njenu dugu crnu talasastu kosu, ukrašenu i šnalom sa kristalima.

