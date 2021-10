OTAC OSTAO BEZ POSLA, MAJKA DEGRADIRANA: Legendarni srpski vaterpolista pričao o strahotama koje je doživeo u Hrvatskoj

Vladimir Vujasinović (48), legendarni srpski vaterpolista, pričao je o detaljima strahote koje je njegova porodica doživela u Hrvatskoj početkom rata.

Vladimir je rođen u Rijeci, odrastao je u Istri u porodici Srba poreklom iz sela Ivoševci kod Knina.

- Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i šta sam, a moram da kažem da ja to uopšte nisam osetio, apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvek, i dalje smo se zezali i živeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše - rekao je Vujasinović u podkastu "Pod kapicom".

Van bazena, tvrdi, druga priča.

- Moj otac je radio privatno i više nije mogao da dođe do posla. To je rat, ne mogu da se ljutim ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad se sve to počelo zahuktavati, degradirali su je na prodavačicu na železničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavnicu, pričali joj svašta, bili naoružani. I ona je teško proživljavala sve to - rekao je Vujasinović.

Vujasinović je otkrio i da je odigrao nekoliko utakmica za reprezentaciju Hrvatske.

- Odveli su nas u Nemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo neslužbeno, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u Finu ili LEN. Bile su u Nemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 sati za seniore. Dvaput smo to ponovili.

Vujasinović je ipak uskoro završio u Srbiji.

- Dok sam bio u Hanoveru ili u tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Kad sam se vratio s tog putovanja, dočekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo "moraš", već mi je rekao da razmislim i u martu sam bio u Beogradu, počeo sam da igram za Crvenu zvezdu i to je to - zaključio je Vujasinović.

Vujasinović je posle Zvezde, igrao za Barselonu, Partizan, Romu i Pro Reko. S reprezentacijom je osvojio tri olimpijske medalje, bronza u Sidneju 2000. i Pekingu 2008., srebro u Atini 2004. Bio je svetski prvak 2005., trostuki evropski prvak,jednom i MVP, osvojio i Mediteranske igre, Univerzijadu.

Na klupskom nivou četiri je puta bio evropski prvak. Trenutno vodi vaterpolo klub Novi Beograd, a na Olimpijskim igrama u Tokiju uzeo je zlato kao pomoćnik Dejanu Saviću i proslavio ga skačući u bazen.

Kurir sport