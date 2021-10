BUDUĆNOST SPORTA PRED SUGRAĐANIMA: Sportisti Loznice-građanima Loznice!

Na šetalištu ispred Vukovog doma kulture Lozničani su danas u okviru manifestacije ‘’Sportisti Loznice – građanima Loznice’’ videli mlade košarkaše, odbojkaše, rukometaše i rukometašice, fudbalere i fudbalerke, one koji su budućnost lozničkog sporta.

‘’Pucalo’’ se na golove, rukama i nogama, u zavisnosti od sporta, igrala odbojka, a sve u cilju popularizacije sporta u koji se u Loznici mnogo ulaže.

Prema rečima Milana Nedeljkovića, člana Gradskog veća zaduženog za resor sporta, danas su sugrađanima predstavljeni dvoranski muški i ženski ekipni sportovi, boks i fudbal, a odazvao se veliki broj dece iz ovdašnjih klubova.

- Grad Loznica je za sport u ovogodišnjem budžetu odvojio više od sto miliona dinara, plus 53 miliona kroz Ustanovu za fizičku kulturu ‘’Lagator’’ gde klubovi ne plaćaju termine za korišćenje hale. Iz godine u godinu se ulaganja povećavaju, a taj budžet će, prema naznakama iz gradske uprave, biti uvećan i naredne. Radimo na infrastrukturi kao i da sport postane dostupan svima i mislim da smo na dobrom putu. Grad sufinansira blizu 80 klubova i po tome smo, mislim, rekorderi u okruženju, mnogo veći gradovi od Loznice ne mogu se u ovom trenutku pohvaliti takvim brojkama. Pozivam sugrađane da što više prate sportske događaje, podržavaju naše klubove jer ima šta da se vidi, a decu da se bave bilo kojim sportom, jer je on taj koji utiče na njihov pravilan razvoj. Grad na sport gleda kao kategoriju od izuzetnog interesa i sport treba podići na najviši mogući nivo – kazao je on.

1 / 5 Foto: T. Ilić

Golovi u centru grada, mladi u klupskoj opremi, privukli su pažnju sugrađana, a i vreme je išlo naruku ovom predstavljanju sportista. Mnoga deca su prilazila da šutnu na gol, ili se oprobaju kao rukometaši i ko zna, možda neka uskoro postanu članovi nekog od lozničkih klubova.

Loznica je uglavnom poznata kao grad boksa, ali ima kvalitetne i ostale sportove. FK Loznica, član Prve lige, pre nekoliko dana je ostvarila veliki uspeh u Kupu Srbije kada je pobedila ekipu superligaša Čukaričkog u šesnaestini finala, loznički futsaleri kao članovi Prve lige nižu pobede, a zapažene rezultate postižu i ostali klubovi pa se za Loznicu s pravom kaže da ‘’grad sporta’’. Sporta koji ima lepu budućnost što su danas i pokazali mladi loznički sportisti.

T. Ilić / Kurir sport