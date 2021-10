NIKO OVAKO NIJE PORAZIO TIM SA BANJICE! Vujasinović: Nije ovo Partizan koji ćemo gledati tokom sezone

To i ne čudi ako se u obzir uzme činjenica da su Novobeograđani naneli najubedljivi poraz crno-belima u istoriji, savladavši sedmostrukog prvaka Evrope sa čak 14 golova razlike - 20:6.

Novi Beograd je tako upisao peti uzastopni trijumf u domaćem šampionatu, ostao jedina neporažena ekipa u dosadašnjem toku takmičenja i još jednom najavio visoke domete ove sezone.

"Zadovoljan sam svim onim što se dešavalo na Banjici. Realno, ovo su dva tima koja su u potpuno različitom ritmu. Mi dolazimo iz jakih utakmica, a Partizan još uvek nije imao ovakve provere, što se videlo od samog početka. Nije ovo Partizan koji ćemo da gledamo ove godine u domaćem prvenstvu i u Jadranskoj ligi", rekao je Vujasinović posle meča.

Novobeograđani su igrali izuzetno angažovano u odbrani i dozvolili su rivalu da na svom bazenu postigne samo šest golova.

"Naša odbrana je funkcionisala mnogo bolje nego na prvim utakmicama, ali naišli smo na protivnika koji još uvek nije bio spreman za ovakvu utakmicu. Zadovoljan sam rezultatom. Idemo dalje, gledamo nas i sve ono što nas čeka u skorijoj budućnosti", istakao je Vujasinović i iskazao veliku zahvalnost Partizanu za gest pre početka utakmice kada su svim osvajačima medalja u reprezentativnim akcijama tokom leta, dodeljene prigodna priznanja.

Vaterpolista Novog Beograda nastavilis u veoma efikasnom igrom. U dosadašnjih pet kola prosečno postižu 22 gola po meču, a Strahinja Rašović ističe da se nije nadao ovako ubedljivom trijumfu.

"Ubedljiva pobeda na Banjici protiv Partizana, možda malo i više nego što sam lično očekivao. Kao i do sada, mi gledamo sebe i našu igru. Mislim da smo popravili i podigli nivo agresivnosti u odbrani, primili smo manje golova nego u prethodnim utakmicama. To je nešto čemu treba da težimo, da svi delujemo kao jedan i da funkcionišemo kao sat", izjavio je Rašović.

Olimpijski šampion iz Tokija bio je najbolji u pobedničkom timu sa četiri gola iz isto toliko pokušaja, a u dosadašnjem delu sezone u Superligi mrežu je tresao čak 21 put. "Učinak je produkt cele ekipe, saigrači su ti koji me izabacuju napred. To je uspeh celog tima, a ne samo moj. To će uvek biti tako", zaključio je Rašović.

Kurir sport