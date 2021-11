MARFI LJUT ZBOG PORAZA: Amaterima nije mesto na profesionalnim snuker turnirima

Marfi je kasno sinoć izgubio od 19-godišnjeg amatera Sija sa 5:6, nakon što je posle 1:5 uspeo da izbori 11. frejm.

"Zvučaću kao mrzovoljni starac, ali taj mladić nije trebalo da bude na turniru. To nije fer, to nije ispravno. Ne znam zašto mi kao sport dozvoljavamo amaterima da se takmiče na profesionalnim turnirima. Mi od toga živimo. Mi smo samozaposleni pojedinci, a ne sportisti po ugovoru. Mi ne igramo za tim", rekao je Marfi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Si je prošle godine ispao sa profesionalnih turnira, a ove godine je ušao u turnir u Jorku kao najbolji amater.

Uprava Svetskog snukera saopštila je da je Si zaslužio mesto na turniru 128 igrača na osnovu rezultata, da poštuje mišljenje Šona Marfija, ali da se u ovom slučaju u potpunosti ne slaže sa njim.

"Ostalih 127 učesnika na turniru, i oni od toga žive. Ovo je pogrešno, igrati protiv nekoga ko ne igra pod istim pritiskom i brigama. On je igrao kao čovek koji nema nijednu brigu na svetu, pošto nema nijednu brigu na svetu. To nije fer. Ne napadam ga, on je mlad, zaslužio je pobedu. Ali, amaterima nije mesto na profesionalnim turnirima i tačka", ocenio je 39-godišnji Marfi.

"Ovo je naš život. Ovako donosim hranu u kuću. Ovako zaradjujem novac. Otkako sam kao 15-godišnjak postao profesionalac, zaradio sam pravo da se nazivam profesionalnim snukerašem. On to nije. On nije trebalo da bude za stolom", naveo je svetski šampion iz 2005. godine.

Svetski snuker naveo je da je važno pružiti priliku amaterskim igračima.

"Mnogi amaterski elitni igrači kakav je Si Djijahui treniraju i takmiče se puno radno vreme u nadi da će zaraditi garantovano mesto na turnirima i zbog toga su pod znatnim pritiskom bez garancija. ;Pružanje prilika najboljim amaterskim igračima važno je za razvoj našeg sporta i to je nešto od čega je Šon imao koristi na početku igračke karijere", navodi se u saopštenju.

Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva smatra se jednim od tri najvažnija turnira u snukeru.

(Kurir sport/Beta)