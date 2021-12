UVERIĆ: Trenažni proces je MUKOTRPAN I BOLAN ALI VODI DO TITULE!

Subotičanin Nemanja Uverić, jedan je od najtalentovanijih MMA boraca u našoj zemlji. Možemo slobodno da kažemo da je svoju profesionalnu karijeru započeo od malih nogu, kada je kao i većina ljudi koji se bave nekim oblikom borilačkog sporta, svoje prve korake načinio u karateu.

“Ja sam kao dete prvo trenirao karate, što mi je bila fantastična odskočna daska. Kasnije kako sam odrastao, prešao sam na nešto ozbiljnije poput boksa, a nakon toga čak i na kik boks. Ono što me je dovelo u ring, bio je ustvari jedan rijaliti šou po imenu “Put ka vatrenom ringu”. Drugar mi je non stop govorio da se prijavim, da se ubacim i na kraju sam čak uspeo da uđem u uži krug i da se izborim za finale. Osvojio sam drugo mesto i tako je krenula moja priča”, istakao je MMA borac, Nemanja Uverić.

foto: Promo

Kako Uverić navodi, pripreme za mečeve su neverovatno iscrpljujuće, dugo traju, potrebna je izuzetna samodisciplina, ali se na kraju sav trud i rad isplati. Kada je ušao u svet borbi, nije bio svestan šta sve to predstavlja, ali mu se ipak rodila ljubav prema svemu tome nakon samo prvog meča.

foto: Promo

“Pripreme, kako fizičke tako i psihičke, su veoma teške. Vodi se borba sa samim sobom, a tu je i obavezno skidanje kila pred meč. Svi mi MMA borci bi trebali da smo cele godine u nekom trenažnom procesu i da smo spremni, ali naravno na kraju dana i mi smo ljudi i jednostavno nije uvek moguće to održavati i zato je bitna samodisciplina. Period priprema pred meč traje 8 nedelja i tu se radi na kondiciji, stand up, parter i ostalo. Najveća borba mi je zadnje večeri pred sam meč, kada skidam čak 5 kilograma i to mi je teža borba od samoga meča, ali isplati se na kraju. Najznačajnija pobeda i najznačajniji trofej mi je bio u zadnjem meču gde sam odneo pobedu protiv Majkla Falkaa, koji je jedan od pionira ovog sporta. Ja sam uspeo da ga pobedim i to mi je za sada najveći uspeh”, rekao je Uverić.

Pored toga što je aktivan sportista, takođe je i osnivač “Astra Fight Team” sportskog centra u Subotici, koji je nedavno otvoren, a istakao je i važnost ovakvog jednog centra za sve one koji žele da treniraju na ozbiljnom nivou.

foto: Promo

“Astra Fight Team” je jedan od najboljih timova na svetu. Potiče iz Brazila i mi smo napravili jedan odeljak ovde u Subotici, koji će predstavljati dom za sve one koji žele da se posvete ozbiljnom radu, a isto tako i početnicima. Ideja kluba je da razmenjujemo iskustva sa borcima, radimo razmenu boraca, da mi njih posećujemo, a isto tako i oni nas. Ja sam uvek tu za sve zainteresovane i trudim se da ih upoznam sa svim segmentima borbe”, dodao je naš MMA borac za Subotica živi.

Promo