TIMSKI LEKAR MI JE DAO TABLETU, SKINUO GOLU I SATIMA SE IŽIVLJAVAO NA MENI: Okončano mračno poglavlje ZLOSTAVLJANJA gimnastičarki!

Na taj način okončano je poslednje mračno poglavlje u jednom od najvećih slučajeva zlostavljanja u istoriji sporta uopšte, prenosi "New York Times".

Ova nagodba, obelodanjena u ponedeljak, je jedna od najvećih kada je reč o slučajevima seksualnog zlostavljanja. Sredstva bi trebalo da idu u ruke više od 500 gimnastičarki, uključujući i šampionke poput Simon Bajls, Mekejle Maroni i Ali Rejsman, koje su bile Nasarove žrtve ili nekog drugog u svetu gimnastike.

foto: AP

"Nijedan novčani iznos nikada neće popraviti učinjenu štetu i sve ono kroz šta su ove žene prošle. Ali u nekom trenutku, pregovori moraju da se završe jer je ovim ženama potrebna pomoć i potrebna im je upravo sada", rekla je Rejčerl Denholander, jedna od Nasarovih žrtava uključena u pregovore o nagodbi.

Slučaj Nasar podigao je puno prašine u Americi, ne samo zbog težine zločina, već je skrenuo pažnju na ranjivost mladih sportista u gimnastici i drugim sportovima, iznevši na svetlost dana da organizacije ne uspevaju da zaštite svoje sportiste i obezbede dovoljno bezbedne uslove.

foto: Profimedia

Mekejla Maroni je na sudu ogorčeno i sa suzama u očima pričala o nepravdi sa kojom se suočila kada je 2015. prijavila svoj slučaj.

"Nakon što sam FBI-u u leto 2015. ispričala celu svoju priču o zlostavljanju, ne samo da FBI nije prijavio to što sam zlouptrebljena, već kada su na kraju, 17 meseci kasnije, dokumentovali izveštaj, izneli su potpuno lažne tvrde o onome što sam rekla. Umorna sam od čekanja da ljudi učine pravu stvar, jer je moje iskustvo bilo dovoljno i zaslužujemo pravdu", rekla je u septembru, a potom se prisetila gorkih detalja.

foto: AP

"Rekla sam mu da mi je Leri Nasar prvo rekao da se presvučem u beli šorts bez donjeg veša, jer mu je tako lakše da radi na meri, a u roku od nekoliko minuta njegovi prsti su bili u meni", ispričala je ona i nastavila sa specifičnim aspektima Naserovog zlostavljanja, koje je svojevremno podelila i sa FBI. To uključuje i slučaj kada joj je dao tabletu za spavanje, a potom je bila "gola, dok je on bio na njoj i maltretirao je satima".

foto: EPA/SAUL LOEB / POOL

"Počela sam da plačem od takvih sećanja preko telefona, a nastala je samo mrtva tišina. Bila sam toliko šokirana ćutanjem agenta i zanemarivanjem moje traume. Nakon tog minuta ćutanja upitao je: "Da li je to sve?". Te reči su same po sebi bile jedan od najgorih trenutaka u čitavom ovom procesu... da se zlostavljanje svede na minimum i zanemari od strane ljudi koji su trebali da me zaštite", objasnila je gimnastičarka kako je izgledalo njeno iskustvo.

I Simon Bajls je pozvala agente, koji nisu preduzeli ništa više od godinu dana nakon što je zlostavljanje prijavljeno, da se suoče sa saveznim tužilaštvom jer su omogućili seksualnom predatoru da nastavi da napada na desetine mladih žrtava.

foto: Profimedia

"Da budem jasna, krivim Lerija Nasara i krivim čitav sistem koji mu je omogućio da izvrši takvu zloupotrebu", istakla je i dodala da "ožiljci užasnog zlostavljanja i dalje žive sa njom".

Gimnastičarke su se borile sa anksioznošću, depresijom i posttraumatskim stresnim poremećajem, a neke od devojaka su pokušale i da oduzmu sebi život.



