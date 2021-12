ŠTA GOD PIPNE, PRETVARA U ZLATO: Najbogatiji sportista sveta nema nijednu pobedu, a zarađuje najviše! Za sekund uzme 73.138 dolara

Ako mislite da fudbaleri zarađuju najviše, žestoko ćete se prevariti.

Svakako, evropski fudbal, NBA, Formula 1, američki NFL fudbal, tenis... donose dobre prihode, ali sve njih šije jedan Irac!

U pitanju je majstor MMA Konor Mekgregor. Irac je u 2021. godini doživeo dva poraza, od kojih je jedan bolan nokautom od Dastina Poarjea, ali mu to nije smetalo da u godinu dana zaradi 180 miliona dolara! Po listi američkog časopisa Forbs, on je sportista sa najvećom zaradom u 2021. godini.

Zanimljivo je da je Konor u dve borbe ukupno nastupio 752 sekunde, odnosno nešto više od 12 minuta, i da je zaradio 55 miliona dolara! Daljom računicom dolazimo do toga da Mekgregor zaradi 73.138 dolara po sekundi! To su brojke o kojima Lionel Mesi, Lebron Džejms, Novak Đoković, Maks Ferštapen... mogu samo da sanjaju. Ostatak do 180 miliona Mekgregor uzme od reklama i sopstvenog biznisa. Mekgregor je, kao svaki Irac, deo života posvetio viskiju, pa tako od 2018. godine proizvodi svoj viski "Proper 12". Njegov viski reklamiraju poznate ličnosti poput Žozea Murinja ili Džastina Bibera.

Mekgregor je u aprilu ove godine prodao svoj brend jednoj američkog firmi za 150 miliona dolara.

Irac dodatni novac dobija i od reklamiranja poznatih robnih marki. Tako uzima "sitnicu od 5 miliona dolara za jedan sportski brend, a dobija i 8 miliona dolara od reklamiranja energetskog pića, mobilnog operatera i kladionice. Sve u svemu, čega god se takne to pretvara u zlato.

Drugi po zaradi je Lionel Mesi sa 130 miliona dolara, treći je Kristijano Ronaldo sa 120 miliona. Slede Dak Preskot iz američkog fudbala sa 107.5 miliona, peti Lebron Džejms koji je dogurao "samo" do 96.5 miliona. Nejmar je šesti sa 95 miliona, a Rodžer Federer sedmi sa 90 miliona. Osmo mesto sa 82 miliona drži Luis Hamilton, deveti je Tom Brejdi sa 76 miliona, a top ten zaključuje Kevin Durent sa 75 miliona.

Kurir sport

Bonus video:

06:14 KAKVE REČI O PIKSIJU! Nađ i Iliev RASPAMEĆENI potezima Stojkovića: UJEDINIO JE FUDBAL