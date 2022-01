KAKO JE BLACE POSTALO RASADNIK VRHUNSKIH SPORTISTA?! Od osnivača planinara, preko SRPSKE HOBOTNICE, do Austarlijan Opena

Smešteno u kotlini između Jastrepca i Kopaonika Blace je, čini se, samo za sebe vekovima pisalo istoriju koja je neodvojiva od ostatka Topličkog kraja, ali i cele Srrbije. No, ovo nije istorijska priča o Blacu, već sportska.

Prvi među Blačanima, koji se istakao u sportu bio je čuveni čika Duško Jovanović, po kome i nosi ime sportska hala u Blacu, u kojoj osnovci godinama imaju časove fizičkog vaspitanja, ali i kojoj se održavaju takmičenja u rukometu, futsalu i sličnim sportovima.

Po čika Dušku Jovanoviću, nazvan je i Planinarski dom na Rajcu, koji se nalazi se na visini 600 metara nadmorske visine, a Jovanović je bio i dugogodišnji predsednik Planinarskog Društva "Pobeda" i inicijator mnogih akcija i manifestacija.

Podsetimo, čika Dušan Jovanović, rođen je 1903. godine u selu Trbunje u opštini Blace. Nakon završetka gimnazije u Kruševcu , čika Duško je studirao Pravni fakultet i 1936 . godine polaže advokatski ispit . Bio je prvi čovek koji je u Srbiji igrao odbojku čime je u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji postao začetnik ovog sporta. Organizovao je i prvu smučarsku paradu i prvo smučarsko prvenstvo na Avali, osnovao je biblioteku na Rajcu i organizovao prvo splavarenje Drinom.

A predsednik prvog planinarskog društva "Pobeda" bio je 30 godina. Takođe, jedan je od osnivača planinarskog saveza Srbije, a poznato je i da je napisao tekst pesme za Pobedinu himnu na melodiju pesme američkih rendžera.

Ovih dana u žiži interesovanja srpske, ali i svetske javnosti je i mlada teniserka Lola Radivojević, takođe, rodom iz Blaca. Lola Radivojević se danas plasirala u četvrtfinale Australijan opena u juniorskoj konkurenciji pošto je u osmini finala savladala Kenijku Anđelu Okutoji 6:2, 6:3. Takođe, Radivojevićeva će u borbi za polufinale igrati sa prvom favoritkinjom turnira, Petrom Marčinko iz Hrvatske, a nama ostaje da svim srcem navijamo da Lola pobedi.

foto: @starsport

U maju prošle godine jedan Blačanin postao je trener u rukometu i to trener prvaka Malte u ovom sportu i trenira ekipu rukometnog kluba Phoenix sports club koja je šampion 1. lige i osvajač kup-a Malte, a prošle sezone igrala je EHF KUP. Ono što verovatno većina ljudi u Srbiji ne zna je i činjenica da su i on i Marija Čolić, koja je igrala do 2019. godine za reprezentaciju Srbije, potekli iz rukometnog kluba Jastrebac iz Blaca.

Marija Čolić je, takođe, iz Blaca. Dok je igrala rukomet za reprezentaciju mediji su joj nadenuli nadimak "srpska hobotnica", pretpostavljate, jer je briljirala kao golman i oduševljavala publiku. Marija je rođena 1990. godine, a rukometom je, baš kao i Pavlović počela da se bavi još u osnovnoj školi. Čolićeva je iz Crvene zvezde stigla i do francuske Nice.

Svi uspesi blačkih rukometaša, kojih bilo još, ali su ovo najuspešniji primeri, doveli su do toga da Blace postane jedna prava mala "oaza sporta".

A da se žene uspešne u sportu dokazuje i desetogodišnja sudijska karijera Andrijane Ćirković, koja se već deset godina bavi profesionalnim fudbalskim suđenjem i to u super ligi Srbije za žene i srpskoj ligi za muškarce. Ana je sasvim slučajno počela sa ovim, prvenstveno hobijem, ali je ubrzo zdrav način života i sport postao njena pasija.

foto: Printscreen/Facebook

Takođe, mladi supertalentovani futsaler, Matija Urošević, član kluba Jastrebac iz Blaca, dobio je 2018. godine poziv da se pridruži reprezentaciji Srbije za igrače do 19 godina, a debitovao je sa samo 15 godina.

foto: Printscreen Privatna Arhiva

Među Blačanima mnogo je i onih koji igraju fudbal, futsal, rekreativno se bave tenisom, trčanjem, idu u teretanu, ali i onih koji su se ostvarili u mnogim drugim sportovima. Neka ostane tako.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/ J.Ć.

Bonus video:

02:08 Pogledajte portret koji je vajar Oliver Dinić napravio i poklonio Novaku Đokoviću