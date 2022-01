VELIKI USPEH SRPKINJA NA KUPU NACIJA: Nina hita ka vrhu sveta!

Tradicionalni ženski boks turnir iz kalendara Evropske bokserke konfederacije (EUBC), Kup nacija u njegovom 11. izdanju održan je u Somboru, u čuvenoj hali Mostonga i ugostio 143 takmičarke iz 18 zemalja sveta.

Srpska reprezentativka Nina Radovanović osvojila je pehar namenjen najboljoj bokserki međunarodnog turnira Kup nacija 2022, a među zlatne upisale su se i naše reprezentativke Natalija Šandrina, Jelena Zekić. Nikolina Gajić, Sara Ćirković i Melinda Utasi u svojim težinskim kategorijama.

Radovanovićeva je u ženskoj elita kategoriji do 52 kg savladala Velšanku Helen Džons u sjajno kontrolisanoj finalnoj borbi, sa odličnim kretanjem, preciznim udarcima i blokadama udaraca protivnice.

- Zahvaljujem se organizatorima ovog takmičnja, sve je bilo na najboljem mogućem nivou. Drago mi je da je bio ovakav odziv takmičarki i drago mi je da sam imala tri meča, jer mi je to sjajna uvertira za početak ove godine i za podizanje forme. U maju je Svetsko prvenstvo i to je ono za šta se pripremam, a ovo takmičenje je bilo sjajan početak i uvežbavanje za ono što sledi i za jače turnire koji me očekuju. Već sedmog febuara imam turnir u Debrecinu, zatim Strandžat kup 19. februara, sve su to pripremna takmičenja za Istambul u maju kada sledi Prvenstvo sveta - istakla je Radovanovićeva koja je Srbiju 2021. predstavljala na Olimpijskim igrama u Tokiju gde je stigla do četvrtfinala i bila na pragu osvajanja medalje.

Sara Ćirković foto: BSS

Aktuelna vicešampionka Evrope u kategoriji juniorki, srpska reprezentativka Sara Ćirković blistala je i na Kupu nacija, osvojivši zlato i savladavši u finalu najbolju juniorku Starog kontinenta ruskinju Dariju Kostkinu u kategoriji do 52 kilograma. Oštra i budna bokserka, naša Sara pokazala je svoju hrabrost, svoj dobar osećaj za ring i dobar desni udarac dok je dominirala nadmetanjem protiv iskusnog rivala, što joj je donelo i naslov najbolje omladinka na Kupu nacija u „gradu zelenila“.

- Imala sam svoj plan spreman i bila sam uverena da ću pobediti u finalu - rekla je Sara, koja je bila dominantna tokom celog takmičenja. „Dobro sam iskoristila pripremnu fazu da bih usavršila svoje veštine i poboljšala svoju igru sa svojim trenerom. To je dalo željeni rezultat već na samom startu sezone u kojoj imam velike ambicije” - rekla je Ćirkovićeva.

Za najbolju reprezentaciju proglašena je selekcija Rusije, drugi je tim Srbije, treći Alžir.

Najbolja bokserka školarka na 11. Kupu nacija u Somboru je Dunja Vukšić iz BiH , najbolja srpska takmičarka je Natalija Šandrina, najbolji ženski sudija Marija Ražnatović, najbolji muški sudija je Nemanja Milutinović.

Nikolina Gajić (u crvenom) foto: BSS

Veliki utisak svojom borbom, taktičkom superiornošću, brzinom i manevrom ostavila je srpska bokserka Nikolina Gajić suprotstavljajući se ruskinji Anastasiji Koulevoj u kategoriji elita do 70 kg. Izvela je svoju igru snage da napadne svog protivnika snažnim udarcima i aperkatima, što je rezultiralo dominantnom pobedom.

Za sjajnu organizaciju prvog kontrolnog ženskog turnira u 2022. u svetu zaslužan je BK Sombor, pod pokroviteljstvom Grada Sombora i u partnerstvu sa Bokserskim savezom Srbije. Za direktan TV prenos bila je zaslužna TV Arena Fight.