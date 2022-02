KRISTIJANE, PRIHVATAM TUČU! IRITIRAŠ ME! Džakić brutalno odgovorio Goluboviću i prihvatio poziv za ring: NE BOJIM SE TAKVIH LJUDI!

"Imam 1.000 uličnih tuča, tvrdim da sam nepobediv, Džakiću ne izazivaj sudbinu", rekao je nedavno Kristijan Golubović, a sada je došao red da Džakić to prokomentariše.

"To je jedna komična situacija i već počinje da me iritira", rekao je Dušan na početku razgovora za "BalkanInfo".

foto: Nemanja Nikolić, screenshot

"Pitali su me pre nekoliko godina 'Kakav je on borac', on nije borac, to sam tada rekao i dalje stojim pri tome. On je izrekao neke pretnje, gde sad počinje bes da me hvata...", priznao je Džakić, pa nastavio:

"Da bih odgovorio u hrišćanskom duhu, kao čovek koji se uvredi, ali okrenuću drugi obraz... On je rekao svašta - kao čoveku od 55 godina koji je bio u rijalitiju i bivši je kriminalac, snima reklame za Instagram, gostuje po TV i priča to što priča, ako se ikad budem vratio u ring to bi bilo protiv njega. Ako misli da može tako da se ponaša i da priča, ja mu kao hrišćanin ne zameram, ali me malo iritira to. Spomenuo je da bi lako prebio i mene i Džokera, i ovog i onog, eto megdan je tu, možemo ući u ring, može da me prebije, nema nikakvih problema", poručio je Džakić, pa u dahu nastavio:

foto: Pritnscreen

"Ako misli da se ja bojim njega ili bilo koga, tu se malo prevario. Neka je čovek živ i zdrav, želim mu stavrno sve najbolje. Da se razvlačim po medijima, i da koristim reči koje je on koristio ne želim. Ljudi moraju da znaju, ja se ne bojim takvih stvari i ljudi koji se obraćaju na taj način", rekao je nekadašnji MMA borac i osvrnuo da Kristijanovu konstatciju da se "bori za kikiriki".

"Prvo mi se ne borimo za novac, mi smo ljudi sportisti. A i časnije je boriti se za novac, nego krasti i pljačkati, šta već neki rade... Ili se ponižavati na TV", zaključio je Dušan Džakić.

(Kurir sport/BalkanInfo)