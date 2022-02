PROMOVISAN IGOR MILANOVIĆ: Novi Beograd predstavio trofejnog trenera!

Osim promene na trenerskoj klupi, Novi Beograd dodatno je pojačao i sastav svoje uprave u čiji rad je uključen još jedan bivši vaterpolista Slavko Gak, koji će biti zadužen za prvi tim.

- Moram da podelim veliko uzbuđenje posle prvog treninga koji sam odradio sa ekipom. Hvala upravi Novog Beograda, Aleksandru Šapiću, Slavku Gaku, Đorđu Pejčiću, koje znam ceo život što su mi omogućili da dobijem ovakvu priliku – rekao je Igor Milanović u svom uvodnom obraćanju na konferenciji za medije koja je upriličena na bazenu “11. April” i potom dodao:

- Možda je malo nepriridno doći u klub tri meseca pre kraja sezone, ali nikad nisam bio od onih koji se obaziru na neke periferne stvari. Posle dve godine pauze u radu veoma sam motivisan da pokažem sebe u najboljem svetlu. Mislim da je Novi Beograd za ovih šest godina stasao u izvanredan klub, koji poseduje najbolje moguće uslove i to na svetskom nivou. Tim je izvanredan, većinu igrača znam lično i sa dosta njih sam već imao priliku da radim. Ono što mogu unapred da kažem je da sa ovakvim kvalitetom tima i igrača nemamo o čemu drugo da razmišljamo nego samo da se pripremamo iz utakmice u utakmicu i pravimo plan kako da pobedimo svaki meč.

Milanović je istakao da je sa Aleksandrom Šapićem napravio dogovor za dva i po minuta i da će kao i do sada u radu sa ekipom dati sve od sebe. O budućoj igri Novog Beograda Milanović je rekao:

- Igru treba samo ustaliti. Mislim da je ekipa u pojedinim mečevima pokzala izuzetnu silu i kvalitet. Čini mi se da su se dešavali određeni padovi koji ne bi smeli da se događaju ekipi takvog kvaliteta. Radićemo na tome i uigravanju odbrane. Sigurno ne moram da učim Duška Pijetlovića kako da igra centra ili Dušana Mandića kako da šutira. Pokušaću da sa dobrom atmosferom i malim uniformisanjem odbrane i napada dobijemo neku fizionomiju i igru po kojoj Novi Beograd treba da bude prepoznatjiv. Mislim da klub sa ovakvim kvalitetom, uslovima i ljudima u upravi mora da ima fizionomiju i to je ono što mogu da obećam – konstatovao je Milanović.

Slavko Gak je naglasio da je prethodnih mesec dana klub intezivno radio na rešavanju pitanja novog trenera i da postoji ogromno zadovoljstvo što ja baš sa Igorom Milanovićem postignut dogovor.

- Klub je bio u jednom teškom perodu kada su u pitanju rezultati. Imali smo prelazno rešenje u vidu trenera Dejana Jovovića kome želim da se zahvalim. On je došao u Novi Beograd prevashodno da radi sa mlašim kategorijama, ali je prihvatio težak posao prethodnih mesec dana vodi ekipu do pronalska novog trenera. Uradio je dobar posao i on ostaje u klubu da radi sa mlašim selekcijama i želim mu mnogo sreće – rekao je Gak i potom dodao:

- Imamo vrhunske igrače, proslavljene reprezentativce, a od danas je sa nama jedan od najboljih vaterpolista svih vremena, i jedan od najtrofejnijih trenera. Igor Milanović je dva puta osvajao Ligu šampiona, a jedan od naših primarnih ciljeva je svakako osvajanje titule prvaka Evrope pored titula u domaćem porvenstvu i Jadranskoj ligi.

Slavko Gak je nekadašnji reprezentativac koji je sa nacionalnim timom 2009. godine osvojio titulu prvaka sveta. U reprezentaciji je odigrao 80 utakmica i postigao je 29 golova. Igrao je za Partizan, Crvenu zvezdu i Radnički iz Kragujevca, a 2013. je završio karijeru. O planovima Novog Beograda Gak je rekao:

- Novi Beograd je mlad klub, postroji šest godina, ali ima sve mlađe kategorije i nije napravljen da bi kratko trajao, nego je napravljen da bi obeležio budućnost i jednu novu epohu srpskog i svetskog vaterpola. Kreiran je tim, koji je perspektivan koji je po mišljenju mnogih svetskih stručnjaka pred sobom ima svetlu budućnost, a ima i najviše ciljeve koje apsolutno može da ostvari – zaključio je Gak.

