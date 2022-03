DA LI SU IGRE U TOKIJU NAJSKUPLJE U ISTORIJI?! Troškovi oko 13,6 milijardi dolara, u junu konačan izveštaj

Muto je posle sastanka Izvršnog odbora nagovestio novinarima da bi cena mogla biti "malo niža", ali nije naveo konkretan razlog.

"Gledamo svaki detalj. To nije nešto za šta mogu da kažem da je to razlog zbog kojeg očekujemo nižu cifru", rekao je on.

Organizatori su u decembru naveli da su ukupni troškovi organizacije Olimpijskih igara u Tokiju, koje su održane letos sa godinu dana odlaganja zbog pandemije korona virusa, za 1,8 milijardi dolara manji od procenjenih 15,4 milijarde dolara. Tada je rečeno da je to zbog smanjenih troškova rada pošto navijačima nije bilo dozvoljeno prisustvo takmičenjima.

foto: Profimedia

Nekoliko vladinih revizora je uoči početka Olimpijskih igara navelo da troškovi mogu biti dvostruko veći od prijavljenih.

Studija Univerziteta Oksford zaključila je da su Olimpijske igre u Tokiju najskuplje u istoriji.

Bez obzira na konačnu cenu troškova, 5,9 milijardi dolara je privatnog novca, a ostatak je sa različitih nivoa finansirala japanska vlada.

(Kurir sport/Beta)