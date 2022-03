PUTINOV DŽINOVSKI RATNIK OD 213 CM SE RASPLAKAO PRED KAMERAMA: Upoznajte čoveka koji je došao u Srbiju da se POKLONI SVETOM SAVI

"Ruski džin", nekadašnji svetski prvak u boksu, Nikolaj Valujev, rasplakao se pred kamerama pričajući o vojnom sukobu u Ukrajini.

Valujev je poslanik u ruskoj Dumi i član stranke predsednika Vladimira Putina "Jedinstvena Rusija".

Nikolaj Valujev je najviši bokserski šampion u istoriji. Nikad niko visok i težak kao on nije ušao u bokserski ring. Visok je čak 213 cm, težak oko 150 kg.

U karijeri je odboksovao 53 meča. Pobedio je 50 puta, od toga 34 puta nokautom. Dvaput je izgubio i to na poene, a jedan meč je proglašen nevažećim.

Valujev je oduševio Srbiju kada je 2015. godine došao u Beograd da se pokloni Svetom Savi. Valujev je prisustvovao izložbi "Četiri veka doma Romanovih - buđenje sećanja" u Hramu Svetog Save.

Valujev je rođen 1973. godine u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu. Mama i tata su mu bili prosečne visine - 168 i 175 cm. Ali su u porodici svi pamtiti dedu - džinovskog Tatara, pripadnika ratničkog naroda koji je ušao u legendu po svojoj ratničkoj veštini, hrabrosti i umeću. Nikolaj je očigledno povukao na dedu. Uprkos visini od 213 centimetara bio je začuđujuće brz i spretan u ringu.

Boksersku karijeru je započeo sa 20 godina, i to u Nemačkoj. U narednih deset godina je učio osnove boksa, a onda je počela da kruži legenda o "čeličnom džinu koji nokautira".

"Čak i kad se Valujev smeje", pisali su novinari, "to liči na osmeh nekog ko će upravo da učini nešto strašno".

Mnogi su ga omalovažavali jer su smatrali da je boks veština, brzina, umeće... Prvi koji se uverio u to da Valujev ipak ima sve to je Džon Ruiz, koji je te 2005. godine bio apsolutni favorit u meču za WBA titulu. Ali niko mu nije rekao koliko je Valujev jak. Niko mu nije rekao da čovek jednostavno ne oseća bol, ne oseća udarce koji bi normalnom čoveku pokidali kičmenu moždinu. Niko mu nije rekao koliko je neverovatno brz direkt Valujeva, koliko je to oružje opasno kad ga poseduje čovek tolike visine. U osnovnim školama u Portoriku ne uče se lekcije o Tatarima, i o tome zašto se ovih ratnika jednom plašio ceo svet.

Usledila je sjajna karijera tokom koje je dva puta osvajao titulu svetskog šampiona, tokom koje je rušio i slavnog Ivandera Holifilda. Jedan je od samo petorice šampiona teške kategorije koji nikada nisu doživeli nokaut.

Karijeru je završio 2009. godine.

Kurir sport

Bonus video:

02:10 ZBOG SUKOBA U UKRAJINI AUTOMOBILI SKUPLJI I DO 30% Kisin objasnio šta diktira cenu na tržištu, EVO ZBOG ČEGA SKAČE VREDNOST