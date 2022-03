LESKOVAC DOMAĆIN ZAVRŠNOG TURNIRA: Kreće borba za trofej Kupa prof. dr Branislav Pokrajac

Leskovac će 31. marta i 1. aprila biti domaćin finalnog turnira Kupa prof. dr Branislav Pokrajac. Poslednjeg dana marta meseca započinje borba za trofej nacionalog Kupa kada će se u polufinalnim duelima u SRC Dubočica sastati RK Vojvodina i SPD Radnički u 16:30 časova, odnosno RK Dubočica 54 i RK Metaloplastika od 19:00 časova.

Finale Kupa prof. dr Branislav Pokrajac na programu je u petak, 1. aprila u 19:00 časova. Direktan prenos utakmice obezbeđen je na RTS2.

RK Dubočica ovogodišnji finalni turnir dočekuje na domaćem terenu, a na putu do završnog turnira savladala je Topličanin u pretkolu, a zatim Železničar 1949 u četvrtfinalu nacionalnog Kupa. SPD Radnički je u pretkolu Kupa bio bolji od Crvene zvezde, a u četvrtfinalnom duelu savladao Partizan. RK Vojvodina, aktuelni osvajač Kupa prof. dr Branislav Pokrajac se nakon trijumfa nad Rudarom u četvrtfinalu našao u prilici da brani trofej u Leskovcu, dok se prošlogodišnji finalista Kupa, ekipa Metaloplastike pobedom nad Dinamom u četvrtfinalu ponovo našla na završnom turniru.

Treneri učesnika finalnog turnira nacionalnog Kupa u iščekivanju polufinalnih okršaja preneli su očekivanja pred borbu za trofej.

BORIS ROJEVIĆ, TRENER RK VOJVODINA

- Za nas je ovo borba za drugi trofej u sezoni, pošto smo krajem godine osvojili Svesrpski kup. Polufinalnu utakmicu igramo sa Radničkim iz Kragujevca sa kojim smo se već tri puta sastali tokom ove sezone. U Kragujevcu smo prvom drilikom pobedili sa golom razlike, drugi put sa dva gola razlike, što govori da se radi o jednoj jako dobroj ekipi. Radnički je na tri gostovanja ove sezone u plej-ofu ARKUS lige - protiv Partizana u Beogradu, Dinama u Pančevu i Metaloplastike u Šapcu ostao neporažen, to dovoljno govori o njihovim ambicijama i o njihovom kvalitetu. Tako da možemo da zaključimo da nas očekuje jedan veoma težak protivnik. Znamo da Vojvodina ove sezone ulazi nekompletna u većinu utakmica, sa velikim brojem povređenih igrača i to nam otežava posao ove godine. Tako će biti u Kupu, sigurno će izostati par igrača, ali nema alibija, idemo na trofej. Svi mi moramo da damo više sebe, da idemo preko maksimuma, da bi nadoknadili izostanke tih naših bitnih igrača i da bi pobedili u ove dve utakmice. Kup je specifično takmičenje. Vojvodina iza sebe ima devet titula, a četiri puta je osvojila Kup, što govori da je mnogo teže osvojiti Kup nego titulu. Uspeh na završnom turniru tokom dva takmičarska dana zavisi od trenutne forme, od spremnosti, od povreda, tako da je Kup veoma neizvesno takmičenje. Mi idemo kao blagi favoriti za osvajanje i pokušaćemo da opravdamo ulogu favorita, rekao je trener RK Vojvodina Boris Rojević i istakao da Vojvodina želi da nastavi sa nizom trofeja:

- Mi smo sada osvojili deset vezanih trofeja, tako da bi ovo bio jedanaesti u nizu. Svi se tome nadamo i svi bismo voleli da se niz nastavi, borićemo se maksimalno pa ćemo videti šta će to doneti.

Leskovac je ove godine domaćin finalnog turnira, očekuje se dobra rukometna atmosfera - Pun pogodak je što je određeno da Leskovac bude domaćin. Više puta smo igrali u Leskovcu i uvek smo srdačno primljeni. To je grad koji bukvalno živi za rukomet, hala kapaciteta od oko 3500 mesta, po najavama domaćina će biti puna i mislim da nas očekuje jedan spektakl i sjajan rukomet u kome ćemo učestvovati u četvrtak i petak.

ĐORĐE TEODOROVIĆ, TRENER SPD RADNIČKI

- Željno iščekujemo četvrtak i duel sa Vojvodinom, jer imam osećaj da smo bili jako blizu u poslednjim utakmicama sa njima i da je naša ekipa u međuvremenu još više napredovala. Radnički treći put učestvuje na finalnom turniru i mi puni entuzijazma idemo u nadi da je treća sreća. Poslednja tri trofeja Kupa osvojila je Vojvodina, tri pehara zaredom. Znamo s kim igramo, to je po svemu naša najbolja ekipa. Imaju najbolju organizaciju, najbolje igrače, veoma talentovanog, najboljeg trenera u državi sa najvećim brojem trofeja od svih trenera u našoj ligi. Pobediti Vojvodinu nije lako, pogotovo u utakmici koja je prva sledeća do odluke o trofeju. Imamo ambiciju, imamo puno motiva i znamo koliko će biti teško.

Plasman na finalni turnir nacionalnog Kupa ostvarile su i muška i ženska selekcija SPD Radnički - To je dokaz da se dobro radi u klubu. Ono što želim da naglasim kada su u pitanju i muška i ženska selekcija je izuzetna atmosfera između te dve ekipe i naravno, rukovodstva kluba. Ima odličnih uslova za postizanje rezultata. Mi znamo da ima boljih ekipa od nas koje su se mogle naći na finalnom turniru umesto Radničkog, ali kao i mnogo puta, tako se i sada potvrđuje da ta hemija u klubu i u samim ekipama donosi rezultat. Ovoga puta je to bila najveća prednost Radničkog i eto, posrećilo nam se da obe ekipe igraju završni turnir.

Leskovac je ove godine domaćin finalnog turnira, očekuje se dobra rukometna atmosfera - To me najviše i raduje. Dva puta sam učestvovao u finalnim turnirima u Smederevu nisam imao prilike da osetim pravu atmosferu. Ja Kup doživljavam na onaj način kako sam ga doživljavao u Norveškoj, a to je bio praznik rukometa, gde na utakmice dođe sedam hiljada ljudi. Kada igraš u atmosferi gde su prazne hale potpuno je drugačiji osećaj. Sada se to promenilo, rukovodstvo Saveza je napravilo neke poteze za popularizaciju rukometa. Igramo u Leskovcu, gde znamo da će hala biti puna. To je izuzetna motivacija za nas. Mi želimo da u takvom ambijentu nastupamo dobro, a ne sumnjam da i Vojvodina želi da nastupi dobro. Iz takve atmosfere nastaju i one prave, vrhunske utakmice i tome se veoma radujemo.

SAŠA PEJČIĆ, TRENER RK DUBOČICA 54

- Pred nama je vrlo bitna utakmica protiv Metaloplastike. Mislim da će atmosfera biti predivna, da će hala biti puna i da će biti prava, lepa promocija rukometa. Nadam se da ćemo dobro odigrati, biti na nivou i probati da uđemo u finale, što bi za Leskovac i Dubočicu bila istorija. Sa Metaloplastikom smo ove sezone već odmerili snage u Leskovcu. Igrali smo nerešeno, imali smo zadnji napad za pobedu, međutim pogodili smo stativu i podelili bodove. Svi znamo ko je i šta je Metaloplastika. U pitanju je odlična ekipa, spoj mladosti i iskustva, poseduju veliki kvalitet. Sa druge strane, mi igramo kod kuće. Imamo šansu da napravimo nešto predivno za Leskovac, za naše navijače i daćemo sve od sebe da tako i bude.

Leskovac je ove godine domaćin finalnog turnira, očekuje se dobra rukometna atmosfera - Leskovac je zaista rukometni grad. I ranije je bio, a poslednjih godina to dolazi do izražaja ponovo. Imamo školovanu publiku koja se razume u rukomet, koja voli rukomet i koja je nama dodatni igrač. Publika nam puno znači, daje nam dodatnu energiju i vetar u leđa za bolje partije, bolju igru. Mislim da nas očekuje dobra i kvalitetna utakmica, pravi rukometni spektakl.

MIODRAG KAŽIĆ, TRENER RK METALOPLASTIKA

- U završnicu Kupa ulazimo sa najvišim ambicijama, kao i uvek. U polufinalu nas očekuje ekipa Dubočice, domaćin finalnog turnira i sigurno neće biti lako. Dubočica će pred domaćom publikom, koja će im biti dodatni igrač, sigurno pružiti svoj maksimum. Ali smatram da smo trenutno kvalitetnija ekipa i da uz dobru igru možemo pobediti, rekao je trener Metaloplastike Miodrag Kažić i osvrnuo se na drugi polufinalni duel:

- Drugo polufinale igraju Vojvodina i Radnički i sigurno će biti veoma zanimljiva utakmica. Ekipa Radničkog je veliko iznenađenje u ovoj sezoni. U plej-ofu ARKUS lige pravi dobre rezultate i sigurno će biti interesantno. Međutim, smatram da je ekipa Vojvodine dosta iskusnija i već godinama osvaja trofeje, tako da bi tu prednost dao ekipi Vojvodine.

Leskovac je ove godine domaćin finalnog turnira, očekuje se dobra rukometna atmosfera - Leskovac je grad rukometa, sigurno će biti 3, 4 hiljade ljudi na tribinama i očekujem izuzetno dobru atmosferu u Leskovcu.

OSVAJAČI KUPA SRBIJE

2005. RK Planinka – Kuršumlija

2006. RK Vojvodina Univereksport – Novi Sad

2007. RK Partizan Si&Si – Beograd

2008. RK Partizan Si&Si – Beograd

2009. RK Kolubara – Lazarevac

2010. RK Kolubara – Lazarevac

2011. RK Vojvodina Železničar – Novi Sad

2012. RK Partizan – Beograd

2013. RK Partizan – Beograd

2014. RK Železničar – Niš

2015. RK Vojvodina – Novi Sad

2016. RK Metaloplastika – Šabac

2017. MRK Crvena Zvezda – Beograd

2018. RK Železničar – Niš

2019. RK Vojvodina – Novi Sad

2020. RK Vojvodina – Novi Sad

2021. RK Vojvodina – Novi Sad

