KRISTINA NA KROVU EVROPE: Srpska džudistkinja šampionka Evropskog Kupa u Atini

Aleksandar Petrovski je debitovao na prvom Evropskom Kupu, ali je pored izuzetne požrtvovanosti i rovovske borbe zaustavljen u prvom kolu.

Kristina Nišavić na ovom takmičenju zauzela je sedmo mesto. Srpska predstavnica je u prvom kolu savladala takmičarku iz Rumunije pobedom na ipon, dok je u drugom Libanka pala na ipon u bodovima 10:0. U četvrtfinalu je Kristinu je sačekala neugodna takmičarka iz Izraela - Srpkinja je povela na vazari, ali je ipak izgubila na ipon.

U prvoj repesažnoj borbi naša takmičarka je bila bolja od Turkinje, dok je u drugoj repasažnoj borbi izgubila od takmičarke iz Francuske, te joj je pripalo sedmo mesto.

foto: DŽK Partizan

Nikolina Nišavić osvojila je šampionsku titulu u konkurenciji do 52 kg. Put do finala je bio trnovit, pred sobom je imala ozbiljne protivnice, a u prilog tome govori činjenica da su se sve do jedne našle na pobedničkim postoljima.

U prvom kolu Nikolina je pobedila takmičarku iz Grčke na ipon, u drugom kolu je savladala efektnim iponom takmičarku iz Izraela, u četvrtfinalu je bila bolja prošlogodišnja osvajačica bronzane medalje na prvenstvu Evrope.

U polufinalu je Ninu sačekala neugodna takmičarka tzv. Kosova koja je prošle godine osvojila bronzanu medalju na prvenstvu Evrope i na prvenstvu sveta, ali je Nina taj meč rešila u svoju korist pobedom na ipon.

U finalu je srpska takmičarka odnela pobedu protiv džudistkinje iz Velike Britanije savladavši je vazarijem i iponom.

(Kurir sport)