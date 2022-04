MAMA CARICA, SA ZVEZDOM UZELA TITULU: Bojana Drča sija od sreće, u rukama sin RELJA i pehar prvaka SRBIJE!

Odbojkašice Crvene zvezde bile su pravi hit u ovogodišnjem prvenstvu. Posle devet godina vratile su titulu na Marakanu, a jedna od junakinja velikog rezultata bila je kapiten crveno-belih Bojana Drča. Ukupno, bila je to 28 titula u bogatoj istoriji kluba.

foto: OSS

Bojana Drča, devojačko Živković, poznato je ime u svetu ženske odbojke. Dugi niz godina nosila je dres reprezentacije Srbije, a ove sezone vratila se u matični klub posle pune decenije provedene u inostranstvu. Osvajačica je čak deset odličja sa nacionalnim timom i član generacije crveno-belih koja je pre 12 godina bila druga u evropskom CEV kupu, a 2008. treća u istom takmičenju. Pre nešto više od mesec dana, Bojana Drča i odbojkašice Crvene zvezde osvojile su Kup Srbije, tako da su sa prvenstvom kompletirale duplu krunu.

foto: OSS

Bojana Drča (33) tokom cele sezone, a posebno u finalnoj seriji protiv Uba imala je ogromnu podršku supruga Luke i sina Relje. Mališan, koji je pre nekoliko meseci napunio godinu dana uvek je bio uz mamu, kako u Beogradu, tako i na gostovanjima. Često puta je znao da po završetku utakmice završi u majčinom naručju.

Bojana Drča je posle trijumfa u Ubu i osvajanja nove titule rekla:

- Srećna sam što smo uspele da osvojimo titulu! Dupla kruna za mene sad kao mamu, veoma sam ponosna i srećna zbog ovih devojaka. Za ovo smo se borile cele sezone, imale smo dosta problema i padova, ali u ovom finalu smo pokazale da mi to možemo.

foto: OSS

Bojana Drča će i u narednim sezonama igrati za Crvenu zvezdu, a prilikom povratka u matični klub kazala je:

- Mislim da se neka super priča pravi u Zvezdi, počastvovana sam da budem te priče i nadam se da će to tako i biti. Moj prioritet bio je ostanak u Beogradu i nekako je logičan izbor bio da se vratim u svoju Crvenu zvezdu. Mislim da ću svojim iskustvom uspeti da pomognem mladim devojkama koliko god mogu i da ćemo zajedničkim snagama vratiti Zvezdu u sam vrh srpske odbojke.

Bojana Drča karijeru je počela u beogradskom Poštaru, a već 2006. prešla je u Crvenu zvezdu čiji je dres nosila do 2011. godine. Tada odlazi u švajcarski Volero Cirih i posle toga počinje njena internacionalna karijera. Sledeća destinacija bio je klub Om Sigbur iz Rusije, zatim Ilbank iz Turske, pa ponovo Volero Cirih, onda Kan iz Francuske i Lokomotiva Kalinjingrad iz Rusije.

foto: OSS

Bojana Drča je svetska šampionka iz 2018, olimpijska vicešampionka iz Rija 2016, evropska prvakinja iz Bakua 2017 i osvajačica velikog broja medalja u dresu srpske odbojkaške reprezentacije. O mogućem povratku u nacionalni tima kaže:

- Ja u principu nikada nisam rekla zbogom reprezentaciji, čak sam prošle sezone i trenirala sa devojkama u dogovoru sa selektorom Terzićem. U međuvremenu su se dogodile velike promene, nema Terze, što je za sve nas pravo čudo. Došao je Italijan Santareli, ako bude zainteresovan za moje usluge, tu sam, uvek spremna da pomognem, kao i do sada. Iskreno, volela bih da me sin Relja gleda na nekom meču reprezentacije Srbije. Na meni je da treniram, budem spremna, a ukoliko selektor odluči da me pozove, kao i uvek, pružiću maksimum.

Kurir sport/A. R.