TRIATLON SPEKTAKL: Trakić srpski "ajronmen" na Adi kuje novo zlato, ali cilja i OI u Parizu

Izazov kao ni jedan drugi, ispit sopstvenih limita, dosezanje granice o kojima i ne slutimo da su nam dostupne. Sve je to satkano u triatlonskom drilu koji kreira jedinstvenog atletu koji iz svake trke izlazi bogatiji za novi stepen fizičke i psihološke snage, postaje tolerantniji i saosećajniji, stiće samopoštovanje i sigurnost, postaje “ajronmen”. Sportista stena koji je naučio kako da se nosi sa pobedama i porazima koji život znače, čovek koji je izabrao put odricanja, velikog rada, ali zdravog i sportskog načina života je najbolji srpski triatlonac, 29 – godišnji Strahinja Trakić.

Kragujevčanin Trakić, rekorder Srbije u Ironman trci sa rezultatom koji je ostvario 2021. u Kopenhagenu gde je deonicu od 3,8 km plivanja, 180 km vožnje bicikla i trčanja maratona od 42 km, prešao za osam sati, 15 minuta i 39 sekundi, u vikendu koji je pred nama predstaviće se srpskoj publici. Na beogradskoj Adi Ciganliji 21. maja 2022. sa početkom od 8 časova u okviru 28. Beogradskog 11TRI sprint TRIATLON takmičenja za novo zlato boriće se najbolji srpski triatlonac. Trka u formatu 0.75 km plivanja, 20km bicikla i 5km trčanja je i zvanično Prvenstvo Srbije u triatlonu – sprint distanca u organizaciji Sportskog udruženja 11TRI, Triatlon savez Beograda i pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta. Iako je reč o najkraćoj distanci srpski “ajronmen” Trakić koji je triatlonac najdužih disciplina nije oklevao većje sa zadovoljstvom prihvatio učešće na Prvenstvu Srbije.

“Iako se takmičim na dugim distancama, smatram da jejako važno održavati kvalitet i za kraće trke. Pored toga, ne postoji bolji trening od trke. Što se tiče predstojećeg šampionata, to ću iskoristiti da unesem malo brzine pred poslednji blok priprema za Evropsko prvenstvo u Ironman-u koje me očekuje 26. juna u Frankfurtu. I naravno, jako bitna stvar - smatram da bez obzira na nivo na kom se takmičite, treba podržati domaće trke i biti uzor generacijama koje dolaze. S obzirom na to da sam uradio dobar posao preko zime i da je manje više sve dobro prošlo, očekujem da na Adi budemna podijumu, a možda i na najvišem stepeniku” –ističe srpski as Trakić.

Sezonu 2022. Strahinja je započeo sa Ironman trkom uTeksasu.

“Trku u Teksasu na žalost nisam završio zbog dehidratacije. Kada trka traje toliko dugo, ne smete omanuti nigde. Potom sam imao dve trke 70.3 formata. Te dve trke sam generalno dobro uradio, ali znam da u sebi imam još više od trenutno pokazanog i samo čekam trenutak kada će to doći doizražaja. Na poslednjoj trci Challenge Mlata sam se kvalifikovao na Challenge Finale, kao i moj prijatelj i kolega Ognjen Stojanović, koje se održava sledeće godine u Samorinu i postali smo prvi takmičari iz Srbije koji su se kvalifikovali na to takmičenje u PRO kategoriji”.

Trakić najveći deo priprema odrađuje u rodnom Kragujevcu.

“Većinu treninga tokom godine sprovodim u Kragujevcu, gde zaista imam odlične uslove većinom godine. Zimi idem u toplije krajeve i to je poslednjih godina Alanja. Plivačke treninge radim sa plivačima u plivačkom klubu, dok ostale treninge uglavnom radim sam, jer mi je trener Aleš Suhadolnik iz Slovenije. Konstano se trudim da napredujem, pomeran granice i tražim nove izazove, i to je ono što me gura dugi niz godina. I naravno to što uživam u tome da budem aktivan i volim to čime se bavim. U današnje vreme raditi ono što voliš i moći da živiš od toga se smatra privilegijom” – objašnjava Trakić.

Strahinja je višestruki državni prvak u više disciplina, balkanski prvak, državni rekorder, šesti u Evropi na prvenstvu u 70.3 formatu.

“Voleo bih da postanem prvi takmičar iz Srbije koji će se kvalifikovati na Ironman Svetsko prvenstvo u PRO kategoriji. Nadam se da ću uspeti da ispunim taj cilj ove godine. Olimpijske igre u Parizu nisu cilj koji imam na individualnom planu. Moj totalni fokus je na dugim distancama. Ali pored mog individualnog trkanja takmičim se kao pilot slabovidom takmičaru Lazaru Filipoviću. Nas dvojica imamo za cilj da odemo u Pariz i taj cilj je realno ostvariv”.

Srpski rekorder smatra da je relativno kasno krenuo sa triatlonom i da bi da ima priliku na novi početak sada napravio izmene u radu.

“Ono na čemu bih najviše vremena posvetio je plivanje. Plivanje je jako važno za trke kraćeg formata, ali kako je sport mnogo napredovao, postalo je važno i za trke dužeg formata. Kao mlađi sam se dosta “trkao” sam sa sobom po treninzima i zbog toga vrlo često nisam uspevao da to kasnije izvučem na trci. Tako da bih bio malo pametniji u trenažnom procesu”.

Živimo u vreme video igrica, telefona, otuđenosti. U čemu je ključ triatlona i brzini kojom se širi meridijanima i zaokuplja masu.

“Da, danas je tehnologija toliko napredovala nas polako zatupljuje i odvlači jedno od drugih. Triatlon koliko god bio individualni sport, treninzi su uvek grupni. Tu ćete upoznati nove drugare, a samim tim i uraditi nešto dobro za sebe. Pored toga, triatlon vam pruža mogučnost da putujete po trening kampovima, obilazite lepa mesta i stičete nova prijateljstva sa ljudima iz drugih zemalja. Triatlon je sport koji će vas razviti u potpunosti. Ne samo fizički, već će vas naučiti disciplini i odgovornosti. Formiraće vas da budete zdrava ličnost i dobar čovek, bez obzira na nivo na kom se takmičite” – zaključio je najbolji srpski triatlonac Strahinja Trakić.

