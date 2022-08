SAVIĆ JASNO PORUČIO: Tradicija uspeha ne dozvoljava da menjamo ambicije! Cilj - medalja u Splitu!

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić rekao je danas da će na Evropskom prvenstvu nastupiti novi tim, a da zbog uspešne i velike tradicije ambicije ostaju iste - osvajanje medalje na kontinentalnom takmičenju u Splitu, koje je "prolazna stanica" do najvažnijeg takmičenja, Olimpijskih igara 2024. godine.

"Ovo je naša aktuelna reprezentacija. Potpuno je jasno da je to novi sastav i mi smo sa Hrvatima najviše promenili tim posle Olimpijskih i gara u Tokiju. ;Ovaj sastav je novi čak i u odnosu na Svetsko prvenstvo u Budimpešti. Ima tu povreda, ima stvari na koje ne možemo da utičemo", rekao je Savić, preneo je Vaterpolo Savez.

U odnosu na Olimpijske igre prošlog leta u Tokiju, u sastavu nema desetorice igrača, a ostali su kapiten Sava Randjelović, Dušan Mandić, i Strahinja Rašović.

Savić je rekao da je i pored toga cilj osvajanje jedne od medalja.

"Tradicija uspeha srpskog vaterpola ne dozvoljava da menjamo ambicije. One su i sada vezane za osvajanje medalje. Nekome će, ko posebno zna stanje u reprezentaciji, biti ovo možda i prepotentno, ali naša obaveza je budemo u tradiciji našeg vaterpola. Imali smo privilegiju zahvaljujući Ivici Tucku da neformalno formalno utakmicom osetimo bazen i atmosferu", naveo je on.

Selektor je rekao da je uveren da će organizacija takmičenja biti vrhunska i dodao da "Srbi, Hrvati i Madjari najbolje organizuju prvenstva".

Upitan je i da li bi ekipa doživela neuspeh u slučaju da ne osvoji medalju.

"Ako bi to bio neuspeh, ali pod navodima, naše odnosno moje funkcionisanje se ne bi promenilo. Ambicije bi tada ostale iste. Ovo su sve stepenice do Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Tamo želimo da budemo najbolji. Sve do tada su prolazne stanice", rekao je.

"Inače i dok sam igrao i sada kao trener nisam tražio alibi. Na neke stvari ne možete da utičete. Istina je da rezultati na poslednja dva takmičenja nisu bili očekivani, ali idemo dalje. Svakoj ekipi treba dati podršku, pružiti joj šansu da raste do ispunjenja konačnog cilja, a rekao sam to je plasman na Igrama", dodao je Savić.

Evropsko prvenstvo u Splitu počinje u subotu, a prva dva dana su vezana su za žensko takmičenje. ; Srbija će takmičenje početi u ponedeljak, utakmicom protiv Izraela od 12 časova, a u Grupi D su još Madjarska i Slovenija.

Srpski tim je odigrao pripremnu utakmicu sa hrvatskom, a kapiten Sava Randjelović rekao je da je to bio kvalitetan meč i da veruje da je ekipa spremna.

"Sve smo povezaniji, bilo je kvalitetno. Mnogo znači povratak Mandića posle bolesti. Verujem da ćemo biti spremni, posebno za duel sa Madjarima, najtežim rivalom u grupi", naveo je Ranđelović.

To će biti deveto učešće Srbije na evropskim prvenstvima, na kome je do sada osvajala pet zlatnih medalja, po jednu srebrnu i bronzanu i jedno peto mesto.

Beta