VATERPOLO BEZ SRBIJE JE KAO FUDBALE BEZ ENGLEZA! Nenad Periš za Kurir o debaklu "Delfina": Srbija će se sa Savićem brzo vratiti!

U svetu vaterpola svi znaju ko je Nenad Periš, prvoklasni sudija koji je nedavno bio zadužen za dešavanja na finalu Evropskog prvenstva za žene.

Šampionat starog kontinenta, održan u Splitu, osvojila je Španija pobedom nad Grčkom, dok je kod muškaraca najbolja bila Hrvatska.

Periš je, nažalost, javnosti u Srbiji i regionu postao poznat zbog tragedije koja je zadesila njega i njegovu porodicu.

Podsetimo, njegov sin, Matej Periš je nestao tokom novogodišnje noći i nije pronađen sve do 18. maja kada se njegovo telo pojavilo u Dunavu, kod Ade Huje.

Manje od četiri meseca kasnije, Nenad je sudio na velikom takmičenju u njegovom Splitu.

foto: Profimedia

Na istom mestu je mogao da vidi debakl reprezentacija Srbije koja je turnir završila na devetom mestu, a Periš je poručio da veruje da će "Delfini" brzo da se vrate na vrh evropskog i svetskog vaterpola.

- Čujte, činjenica je da je sport merljiv kroz rezultat. To je najvažnije u sportu i to, rekao bih, realno ocenjuje određene stvari. Rezultat je skup svih detalja koji su i pre takmičenja i treninga, psihološke pripreme, povreda i zdravlja i svega što ti je u životu bitno da dođeš do cilja. Srbija je vele sila. Vaterpolo bez Srbije je kao fudbal bez Engleza i kad Srbije nema na prvih pet mesta to je apsolutno iznenađenje. Sigurno da svi koji navijaju za Srbiju očekuju da ona uvek bude u borbi za medalju i to nije ništa neočekivano. Ali, moramo da budemo svesni da se u takmičenju između klubova, reprezentacija i pojedinaca i drugi pripremaju i treniraju. I, ako nije sve ono što sam rekao posloženo kako treba, onda rezultat ne bude onakav kakav se očekuje - rekao je Nenad Periš.

On je poručio da je i pritisak potencijalni problem aktuelnog sastava ekipe koju vodi Dejan Savić.

- Ja sam sudija, ali dopustite da kažem to, dogodila se smena generacija. Otišli su oni koji su bili besprekorni majstori ovog sporta koji su osvojili sve. To je bila ekipa neverovatna povezana, pravi profesionalci, sportisti, da kažem i pravi ljudi, predvođeni izvrsnim trenerom, Dejanom Savićem. Bio je izvrstan i igrač, takav je i trener. Jednostavno, mislim da su novi momci jednako dobri, tek će možda da budu izvrsni kao njihovi prethodnici, ali su se možda i pod pritiskom ranijih rezultata slomili i nisu pokazali ono što ja verujem da i sada poseduju.

Ubeđen je Nenad Periš da lepši dani za srpski vaterpolo mogu da dođu uskoro.

- Po mom mišljenju, izostanak rezultata može da bude jako dobar da se neke stvari primete, ali sam siguran da će se Srbija predvođena Savićem brzo vratiti na mesto na kojem zaslužuje da bude. Ovo je trenutna stvar koja će vrlo brzo proći. Srbija ima najbolje mlađe kategorije na svetu, nemojmo da zaboravimo, osvajali su juniorska, mlađa juniorska, kadetska prvenstva, uvek su bili među prve tri ekipe. Ne strahujem za Srbiju, biće opet ono što je bila.

Nenad se prisetio situacije reprezentacije Hrvatske od pre 10 godina, koja podseća na onu u kojoj se Srbija nalazi danas.

- Radi poređenja ću reći jednu stvar, Hrvatska je 2012. godine na Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu bila na istom mestu (deveto) kao Srbija sada, da bi za šest meseci osvojila Olimpijske igre. Sport je nekada i varljiv i ne treba gledati sve kroz rezultat, već i kroz sistem, a to srpski vaterpolo sigurno poseduje.

foto: Starsport©

Ovog leta je Svetsko prvenstvo osvojila Španija, zatim je u Svetskoj ligi najbolja bila Italija, a završeno je titulom Hrvatske na Evropskom prvenstvu.

- U vaterpolu se dogodila mala izmena pravila, koja je dovela do promene taktike. Neke važnije pozicije više i nisu toliko važne, postoji određena potreba prilagođavanja i automatike. Ako se ta automatika usavrši to je ono pravi, a naravno potrebno je i vreme. Španija i Italija, rekao bih i Grčka su to odavno počeli da rade. Italijani su uzeli Svetsku ligu bez ijednog centra, što je nekada bilo nezamislivo. Plivanje je sada vrlo važno, pokret i angažovanost u plivanju. Ne kažem da je to razlog za rezultat Srbije, ali taj novi način pripreme je sigurno uticao na poredak uopšte u vaterpolu.

Reprezentacija Hrvatske je u finalu u Splitu pobedila Mađarsku u uzbudljivoj utakmici koja je završena rezultatom 10:9.

- Što se tiče moje Hrvatske, pokazali su da angažovanošću, pretežno u odbrani mogu da izdominiraju. Odbrana je temelj svega, osnova i baza za napad. Ti momci su takođe došli kao nova generacija, u Budimpešti su na Svetskom prvenstvu tražili, to je sve očekivano. Na prostorima bivše Jugoslavije, uključujući Mađarsku, Italiju, Grčku i Španiju, to je osnova kvalitetnog sporta u Evropi, uz druge koji pokušavaju da dostignu zemlje iz Evrope. Siguran sam da je Evropsko prvenstvo jače od Svetskog prvenstva. Na Evropskom ima kvalitetnijih reprezentacija, dok na Svetskom ima više učesnika "po ključu". Nije slučajno što su i Olimpijski i svetski prvaci iz Evrope. Ponoviću, Srbija je sigurno među tri najbolje reprezentacije i vrlo brzo će da dođe na mesto na kojem je svi očekujemo.

Nenad Periš je pohvalio i čitavu organizaciju prvenstva u areni "Spaladium", ujedno i podsetio razliku između vaterpola i nekih popularnijih sportova.

- Vaterpolo je teško organizovati, treba pripremiti bazene, gledalište određenog kapaciteta, to je na Evropskom prvenstvu u Beogradu bilo odlično organizovano, evo i Split je sada odličan. Ovakve stvari potiču mlade ljude da se ponovo bave sportom i da se uključe u sport i pravi jednu bolju sredinu. Nažalost sponzori nisu dovoljni za organizaciju prvenstva u vaterpolu. Za takmičenja u fudbalu i košarci, ljudi se bore ko će da dobije organizaciju jer je to izvor zarade. U vaterpolu, bez podrške države nije moguće organizovati takmičenje. Iskreno zahvaljujem i vladi Hrvatske što je uložila ne mala sredstva da se Evropsko prvenstvo održi u Splitu. Vratio se vaterpolo na velika vrata u Split, što je važno za dalji razvoj i ponovno uključivanje mladih, a to će uz rezultate reprezentacije Hrvatske, doprineti da ti mladi izaberu vaterpolo ili plivanje pa kasnije vaterpolo, kao svoj sport, a to će u budućnosti doprineti zdravlju, a kasnije možda i novim sportskim rezultatima.

Za kraj je Nenad potvrdio i da je veliki navijač Hajduka, što je za osobu iz Splita potpuno normalna stvar.

- Hajduk je za Splićane i Dalmatince jedna vrlo važna stvar u životu. To nije samo odlazak na utakmicu i praćenje rezultata, to je život sa klubom koji ima dugu istoriju. Tako je bilo i u bivšoj Jugoslaviji kada je Hajduk bio član velike četvorke. Nažalost, nismo imali u zadnje vreme rezultat, ali ljubav prema klubu je u ovim trenucima velika kao da igramo Ligu šampiona i to je ono što čini klub. Bez navijača klub ne može da bude klub, to su i Zvezda i Partizan.

Kurir sport/Aleksandar Knežević