PROLETER NASTAVIO DOMINACIJU: Zrenjaninci 18. put šampioni države!

Rvači Proletera iz Zrenjanina trijumfalno su završili klupsku sezonu i pobedom nad Spartakom osvojili su 18. titulu šampiona države.

Dominacija Proletera se nastavila, a velike zasluge za to pripadaju šefu stručnog štaba Vojislavu Trajkoviću, koji je proglašen za najboljeg trenera u Srbiji za 2022. godinu. Funkciju prvog trenera Proletara preuzeo je 2014. godine i ovo mu je već šesta titula sa Zrenjanincima.

„Sve to je posledica odlične škole za mlade rvače koju Proleter ima već godinama i vrlo kvalitetnog stručnog rada koji se u kontinuitetu sa njima sprovodi“, objašnjava Trajković i dodaje:

„Moram da naglasim da su veći deo klupske sezone izneli mladi rvači koji su u devet ligaških kola zabeležili osam pobeda i jedan nerešen rezultat. Kada su nam se u plej-ofu priključili naši najbolji i najiskusniji borci Mihail Kadžaja i Zurabi Datunašvili, opravdali smo ulogu favoritu i pokazali da smo za nijansu boljih od ostalih ekipa“.

Na pitanje šta je bilo presudno na putu ka još jednom trofeju Trajković kaže:

„Mislim da je borba u kategoriji do 130 kilograma koju je dobio Kadžaja bila presudna. Imali smo taj veliki duel u kategoriji do 72 kilograma između Sebastijana Nađa i našeg Matea Nemeša. Bilo je evidentno da je Nemeš bio nedovoljan spreman, ali to je donekle i bilo očekivano, jer je nemoguće tokom čitave godine održavati vrhunsku formu koju je on ciljano tempirao za Svetsko prvenstvo. Taj meč Mate je izgubio, ali smo na kraju ipak zasluženo došli do titule“.

Vojislav Trajković je i jedan od trenera srpske reprezentacije koja je ove godine ostvarila istorijske rezultate.

„Ovo je zaista nezaboravna godina za srpsko rvanje. Počela je osvajanjem bronze Alija Arsalana na Evropskom prvenstvu u Budimpešti, gde smo možda očekivali i još neko odličje, ali to nas je nateralo da još ozbiljnije nastavimo da radimo i da se još intezivnije pripremamo za Svetsko prvenstvo. To nam je u Beogradu donelo četiri zlata, što ni najveći optimisti nisu očekivali. Nadali smo se možda da ćemo stići do četiri medalje, ali četiri zlata niko nije smeo naglas ni da izgovori“, konstatuje Trajković.

Ono što iskusnog rvačkog trenera posebno raduje je pomak koje su napravile naše mlađe reprezentativne katogorije.

„Počeli smo da osvajamo medalje i sa mladim rvačima na velikim takmičenjima. Do odličja su došli Brako Đukić na kadetskom šampionatu Evrope i Branko Kovačević na Evropskom prvenstvu do 23 godine. Da bi se to postiglo bio je neophodan jedan dug proces koji traje već 10 godina. Situacija je sada sazrela i predan rad je došao na naplatu. Imali smo fenomenalnu smenu generacija koja je vrlo stručno i pažljivo planirana i to je bio pun pogodak“, kaže Trajković i posebno naglašava:

„Velika stvar je bilo dovođenje Stojana Dobreva za glavnog trenera reprezentacije. On je doneo nove ideje i drugačiji sistem rada. Takođe, Savez je mnogo učinio na obezbeđivanju vrhunskih uslova za trening. Omogućeni su odlasci u inostranstvo, pripreme i kvalitetni sparinzi U Mađarskoj, Bugarskoj, Turskoj, što ranije nije bio slučaj. Momci su to iskoristili na najbolji način i počeli su da u kontinuitetu donose medalje“, zaključio je Trajković

