NAJVEĆI TALENTI NAŠEG RUKOMETA - NEĆE DA IGRAJU ZA SRBIJU?! Ko je za to kriv i da li će neko SNOSITI POSLEDICE

Pre desetak dana Kurir je najavio da će Aleksandar Cenić dres rukometne reprezentacije Srbije zameniti onim iz Španije.

Nažalost, tako se i desilo, pošto je mladi desni bek Barselone debitovao u za Crvenu furiju na Svetskom prvenstvu za juniore.

Aleksandar Cenić, rodom iz Leskovca, ima 20 godina i jedan je od najtalentovanijih levorukih rukometaša. Suludo je sada tražiti krivca, ali Srbija sebi nije mogla, niti sme da dozvoli luksuz gubitka bilo kojeg igrača, a kamoli nekog ko je superkvalitetan i ko ima 204 centimetra.

Navodno, mladi Aleksandar Cenić imao je nesuglasice sa selektorom juniorske reprezentacije Đorđem Teodorovićem i to od 2021. Niko od čelnika RS Srbije nije našao za shodno da reši ovaj problem. U celoj stvari najgore su prošli srpski rukomet i reprezentacija. To su iskoristili Španci i preko Cenićevog kluba Barselone izlobirali da on promeni selekciju. Da napomenemo, u Barsi je igrao i Aleksandrov mlađi brat Ognjen, koji je takođe veoma talentovan, ali je on pre nekoliko dana prešao u klub Nekse iz Našica.

Slučaj Aleksandra Cenića nije usamljen. U Srbiji je rođen još jedan vrhunski rukometaš i desni bek koji igra za drugu reprezentaciju. Reč je o Zoranu Iliću (21), članu Vesprema i nacionalnog tima Mađarske. Još kao kadet momak iz Sente, visok 197 centimetara, promenio je selekciju, a opet ljudi iz RSS ništa nisu učinili da se to ne desi, ili makar promeni.

U kratkom periodu Srbija je izgubila dva levoruka beka, igrače za budućnost, poziciju koja je deficitarna ne samo kod nas, već i u svetskom rukometu. Srbija na ovoj poziciji ima Miloša Orbovića (29) i Predraga Vejina (30). Obojica su u zrelim igračkim godinama, što jasno ukazuje da će Srbiji vrlo brzo biti potrebna nova i sveža krv. Pored njih za A tim igra Jovica Nikolić koji ima 21 godinu.

Na SP za juniore otišao je samo jedan igrač koji igra na mestu desnog beka i to Boško Stanisavljević iz kragujevačkog Radničkog. Pored njega na spisku su bili još Uroš Mitrović (Bregenc) i Brana Mirković (Metaloplastika).

Idemo dalje, ima još problema. Treći talentovani mladi Srbin koji ne igra za Orlove jeste Mihajlo Mladenović (23) iz Vranja, koji nosi dres Severne Makedonije. Igra na poziciji levog beka i visok je 194 centimetra.

Ne treba zaboraviti ni Somborce, talentovanu braću Sunajko, Stefana i Filipa koji su takođe odlučili da igraju za Mađarsku, a ne za Srbiju, iako su u mlađim selekcijama slušali "Bože pravde". Stefan Sunajko (25) igra na mestu levog krila, dok je njegov brat Filip (27) srednji bek.

