UKRAJINA TRAŽI SUSPENZIJU RUSKINJE JER JOJ JE BRAT NA RATIŠTU: Na Anu Ukrajinka krenula sabljom, a sada joj preti izbacivanje

Potez Ukrajinke Olge Harlan kada je posle meča sa Ruskinjom Anom Smirnovom odbila rukovanje i umesto toga ispružila sablju ka njoj, podelio je javnost, ali i dobio nastavak.

I dok jedni osuđuju postupak ukrajinske sportistkinje smatrajući da je sport iznad politike, drugi je brane govoreći da u situaciji kada je njena zemlja napadnuta od strane Rusije, nije razumno da se rukuje sa takmičarima iz Rusije.

Olga je prema pravilima Međunarodne mačevalačke federacije (FIE) morala da se rukuje sa protivnicom, a pošto to nije uradila onda je dobila crni karton, samim tim diskvalifikaciju. Međutim, FIE je naknadno poništila diskvalifikaciju i omogućila Ukrajinki da se takmiči u ekipnoj konkurenciji, a korak dalje otišao je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) koji je napravio presedak i Harlanovoj dodelio specijalnu pozivnicu za učešće na Olimpijskim igrama naredne godine u Parizu.

No, Ukrajinci se nisu zaustavili na ovome, već sada traže da se ruska takmičarka Ana Smirnova diskvalifikuje. Rusi se, kao i u mnogim drugim sportovima, takmiče kao neutralni sportisti. Ukrajinska Mačevalačka federacija zatražila je od FIE da Ruskinju Anu Smirnovu "skine sa liste neutralnih sportista jer ona neutralna nije", i da se "hitno odstrani iz svih takmičenja pod jurisdikcijom FIE".

- Moramo da pokažemo svetu da smo mi "neutralni", a da oni nisu i da s njima ne možemo da se rukujemo. Nadležni su mi dali dozvolu da se takmičim opet, mislim se "baš vam hvala!", ali je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) taj koji je dužan da razmisli malo o tom "neutralnom sistemu" koji je MOK i napravio. Jer, u 98 odsto slučajeva to nisu neutralni (ljudi). I naša, mačevalačka federacija ima komisiju koja treba da utvrđuje tu neutralnost sportista, ali to ne funkcioniše, videla sam svojim očima. Ako je brat Smirnove u ratu, a ona o tome objavljuje na Instagramu, šta je onda to? Da li je ona neutralna? - zapitala se Olga Harlan.

