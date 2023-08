STRAŠNI UKRAJINAC NOKAUTIRAO BRITANCA ZA TITULU PRVAKA SVETA! Poraženi bokser BESAN posle borbe: Prevaren sam! (VIDEO)

Ukrajinski bokser, Oleksandr Usik, odbranio je titulu prvaka sveta u teškoj kategoriji.

Usik je u borbi održanoj na stadionu u Vroclavu (Poljska) nokautirao britanskog boksera, Danijela Dubou.

OLEKSANDR USYK S’IMPOSE PAR KO AU 9ÈME ROUND FACE À DANIEL DUBOIS ! 💥#UsykDubois pic.twitter.com/qqLHzrBI2R — La Sueur (@LaSueur_off) August 26, 2023

Borba je prekinuta u devetoj rundi, a 11 godina mlađi bokser i njegov tim žalili su se nakon poraza zbog dešavanja u petoj rundi.

Tada su sudije procenile da je Duboa udario Usika ispod pojasa nakon što je Ukrajinac završio u nokdaunu. Usik je zbog toga dobio vreme za oporavak, a u nastavku je uspeo da preuzme kontrolu i dođe do pobede.

- Prevaren je. To je sve na čemu je radio u kampu, rad na telu. Sudija je jako pogrešio. To nije bio nizak udarac, to je glupost, totalna glupost. Upravni organi će morati nešto da preduzmu i nalože revanš - poručio je Duboin promoter posle meča, dok je i sam bokser novinarima rekao da oštećen.

Pogledajte spornu situaciju: The controversial fifth round Knockdown/low blow. Thoughts?pic.twitter.com/OJHRpLgV1D — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) August 26, 2023

Prisutnima se na stadionu, pre borbe, video porukom obratio Volodomir Zelenski, predsednik Ukrajine.

