POTVRDA DOMINACIJE! Sainc najbrži na trećem treningu u Monci!

Vozač Ferarija Karlos Sainc bio je najbrži na današnjem trećem slobodnom treningu u Monci uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Italije.

Sainc je ostvario rezultat od 1:20,912 minuta, dok je iza njega završio dvostruki uzastopni svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula, sa 0,086 sekundi zaostatka.

Treće mesto je zauzeo Luis Hamilton iz Mercedesa (0,541 sekund zaostatka), a četvrti rezultat je ostvario vozač Ferarija Šarl Lekler (0,574).

Do desetog mesta plasirani su još Fernando Alonso (Aston Martin), Džordž Rasel (Mercedes), Kevin Magnusen (Has), Niko Hulkenberg (Has), Aleksander Albon (Vilijams) i Serhio Peres (Red Bul).

Kvalifikacije su na programu danas od 16.00, dok se trka vozi u nedelju od 15.00.

Kurir sport