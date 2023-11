SKANDAL U NAJAVI! Milorad Čavić TUŽIO Plivački savez Srbije!

Legendarni Milorad Čavić tužio je Plivački savez Srbije.

Ova vest je kao grom iz vedra neba potresla našu zemlju, a razlog zbog kog Čavić pravdu traži na sudu jeste taj da i dalje nije dobio nacionalnu penziju i pored toga što je stekao sve uslove.

- Tužba je podneta protiv PSS, jer nije u roku, u skladu sa Uredbom koja definiše tu oblast, podneo prijavu Ministarstvu omladine i sporta i zbog čega je Milorad Čavić sada u situaciji da nacionalno priznanje može da ostvaruje posle 40. godine, a ne posle 35. kako je Uredba u tom periodu glasila -rekao je advokat Vladimir Ilić za Večernje novosti, a na njegove reči nadovezao se razočarani Čavić:

- Bio sam u šoku. Tada su me savetovali da je jedini način da ostvarim svoje pravo da podnesem tužbu. Teško mi je što sam moram da podignem tužbu, jer je PSS zahvaljujući moijim rezultatima iz treće kategorije skočio u prvu, dobio je i sponzore... Emotivno mi je teško to što me poslednjih godina Savez ne zove. Trener sam, držim radionice, radim u SAD, pozivali su me iz Hrvatske, UAE, Meksika, Kanade. Svi me zovu osim iz mog saveza.

foto: Profimedia

Navodno, u arhivi nije pronađen niti jedan papir, jer je ona nepotpuna, a Čaviću su rekli i da su izgubljeni dokumentacija i had-disk. Milorad Čavić je pravo na nacionalnu penziju ostvario 2008. godine u čuvenoj trci na Olimpijskim igrama kada mu je oteta zlatna medalja koja je otišla u ruke Majklu Felpsu. Srbin je osvojio srebro.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

02:40 NIKOLA RAĐEN UČI DECU DA IGRAJU VATERPOLO