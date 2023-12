U VREME KORONE SAM KRIŠOM ULAZIO U SALU! Promenio sport pa napravio velike uspehe! Jovan Nikolić za Kurir: Rekao sam 'to je to!'

Zlato na Balkanskom i bronza na Evropskom prvenstvu, bilans je Jovana Nikolića na prethodna dva velika takmičenja.

Relativno je nov u ovom sportu, a već pravi velike rezultate i tek će - ima samo 21 godinu. U bugarskoj Albeni je, u kategoriji do 75 kilograma, pobedio domaćina Vilijama Čolova za zlatnu medalju, a na Evropskom prvenstvu za boksere uzrasta do 22 godine je, kako sam kaže, mogao i do boljeg rezultata.

Nije zadovoljan sudijama, njihovim razmišljanjem i odlukama u borbi za finale, međutim i pored toga je izuzetno zadovoljan uspehom.

- Lepi rezultati na Evropskom i Balkanskom prvenstvu. Mogu da kažem da sam zadovoljan i ponosan na ono što sam napravio u proteklih godinu dana. I Beogradski pobednik sam zamalo osvojio. Znam da Evropskom prvenstvu sam bio bolji u polufinalu, mislim da su me pokrali i da sam mogao uzeti prvo mesto. Zadovoljan sam, u suštini i sa trećim, ali znam da sam bio bolji i da ta bronza zaista sija kao zlato. Tri naporna meča, zadovoljan sam kako je prošlo - rekao je Nikolić za Kurir i dodao:

- Moj tim i reprezentacija su bili uz mene, pravili smo ozbiljan plan i program kako će to da izgleda. Krajem leta i početkom jeseni smo počeli da razmišljamo o tome i da planiramo. Sve smo doveli u savršen red i odmah su došli i rezultati.

Jovan je član BK Sombor, biće i sledeće godine, sa njim će boksovati na turnirima i državnom prvenstvu, međutim, u narednoj godini najvažnije će biti Evropsko prvenstvo za seniore koje će biti održano u Beogradu u martu.

- Početkom 2024. godine ćemo imati par priprema. Moramo već početkom januara da planiramo sledeću godinu, a glavni fokus nam je da se što bolje spremim za Evropsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu i da na njemu uzmem medalju.

Pre svih obaveza i planova, pokušaće Jovan Nikolić da malo odmori, ali samo malo, onoliko koliko smatra da je potrebno i dozvoljeno za jednog sportistu na njegovom nivou.

- Idu praznični dani, malo ću sebi da dam oduška u smislu da ne treniram punim gasom, ali sigurno ću da budem u treningu, što se tiče ishrane, ne ostajanaj do kasno i bez izlazaka, jer mi sportisti uvek moramo da budemo fokusirani na sebe i da pazimo na svoj život. Ne smemo da damo sebi previše prostora jer sve što napravimo brzo može da padne u vodu ako se malo ne koncentrišemo na ono što je suština, a to je da budemo najbolji. Ako hoćemo da budemo najbolji moramo da damo sve od sebe u svakom momentu, to nas razdvaja i razlikuje od ostalih. Par dana ću odmoriti negde, čisto da napunim baterije i to je to.

U još uvek ranoj, ali i uspešnoj fazi Jovanove karijere, za njega je vezan jedan specifičan podatak.

Do odličnih rezultata u boksu je stigao prilično brzo, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da je u ovaj sport iznenada prešao iz kik-boksa.

- U vreme kada sam prešao na boks bila je korona, niko nije trenirao, svi smo bili po kućama, ali ja sam krišom uspeo da odlazim u salu i da treniram sam. Tada sam često pratio boks, gledao bokserske mečeve i sinula mi je ideja da vidim sebe u boksu i da hoću da se oprobam. Posle par treninga koje sam sam odradio, rekao sam sebi 'ej pa to je to, ja hoću boks'. Samo mi je to došlo u glavu i nisam se puno premišljao. Presekao sam i rekao da hoću boks i da nema šta puno da razmišljam. Svim mojim bližnjim je to palo teško, jer niko to nije očekivao. Bio sam uspešan u kik-boksu, lepa karijera je iza mene i svi su mislili i nadali se da će tako ostati i da ću praviti još bolje rezultate. Ali meni se to odjednom prebacilo da hoću da radim boks.

