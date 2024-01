ŠAMPIONI "UPALILI MOTORE": Srpske boks selekcije sa Zlatibora ciljaju evropske i olimpijske medalje!

Kroz sneg i led, kroz ružu vetrova, rušeći sopstvene granice, ali i prkoseći silama prirode čeliči se srpska boks armada i sprema za nove podvige, za ostvarenje ciljeva koje su sebi postavili u sezoni 2024. Najjača ženska i najjača muška boks selekcija Srbije nalaze se na bazičnim pripremama na Zlatiboru, nakon kojih će maksimalno spremni i motivisani krenuti u osvajanje tradicionalnih i najjačih na planeti međunarodnih turnira, kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre, kao i Evropsko prvenstvo u Beogradu. Šampionat Starog kontinenta u srpskoj prestonici u seniorskoj muškoj i ženskoj konkurenciji jedan je od glavnih ciljeva kompletnog srpskog tima. Pokazati čime se raspolaže na domaćem terenu u najjačem takmičenju Evrope i osvojiti medalju za svoju zemlju.

"Ova godina će zaista biti sadržajna što se tiče bokserske sezone i reprezentacije. Bićemo domaćini Evropskog prvenstva za seniore, muškarce i žene, u aprilu, u Beogradu, a pre toga ćemo imati kvalifikacije za Olimpijske igre. Za Olimpijske igre u Parizu norme su ispunili još prošle godine Natalija Šadrina i Vahid Abasov. Očekujemo da se njima priduži još članova naše reprezentacije, a u Beogradu da zasijamo u punom sjaju i da osvojimo rekordan broj medalja“ – kaže selektor svih ženskih selekcija Srbije Mirko Žralo.

Reprezentativac Igor Rogić navodi da su pripreme intenzivne sa dva treninga dnevno.

„Očekujem da svi budemo spremni za EP u Beogradu, jer nam je to glavni cilj i prioritet. Imamo sjajnu priliku i tu privilegiju da se na domaćem terenu, pred domaćom publikom porodicom, prijateljima pkažemo na delu i damo sve od sebe kako bi osvojili medalju za svoju zemlju. Konkurencija će biti žestoka, jer Prvenstva Evrope nikada nisu mesto na kome se bore loši bokseri, uvek je to koncentracija kvaliteta, snage, hrabrosti, talenta, motivacije i želje za trijumfom. Potreban je i faktor sreće, ali ga treba i zaslužiti. Zato smo ovde, zato se u ovim planinskim uslovima, kao što smo to nekada gledali u najvećim filmskim ostvarenjima I pričama vezaim za boks, i mi kalimo da bi došli to tog stepena spremnosti da nam ni jedan protivnik ne može stati na put pobede“ – rekao je Rogić.

Reprezentativac Srbije Almir Memić potvrđuje da su pripreme jakog inteziteta.

"Očekuje nas mnogo turnira, kao i kvalifikacije za OI, nažalost moja kategorija nije olimpijska. Na EP u Beogradu daću svoj maksimum za medalju, već imam tri bronze sa EP u mlađim kategorijama, nadam se da će ova, seniorska biti zlatna“.

Selektor muške seniorske selekcije Srbije Milan Piperski ističe da je zadovoljan priremama i nada se da neće biti povreda i da će tim Srbije koji se sprema za Evropski šampionat u Beogradu biti na visini zadatka koji je postavljen kao imperativ.

“Medalje su naš cilj, naša misija, naš život i misli ovih meseci, sve do početka i samog završetka EP u hali “Aleksandar Nikolić” aprila 2024. Imamo još dovolno vremena, imamo i fantastične uslove za rad, treninge, na nama je da to iskoristimo maksimalno i verujem ispunimo plan koji smo napravili. Korak po korak, dan po dan, verujem u pozitivno sutra i da ćemo Srbiji dati ono što je zaslužila, medalje” – istakao je selektor Piperski.

Ženski tim čini šest reprezentativki koje će prvo vatreno krštenje u ringu u 2024. Imati na jednom od najjačih turnira sveta, bugarskom Strandžatu u februaru.

"Prvo takmičenje je u Bugarskoj, koje nam je ujedno i test pre kvalifikacija za Olimpijske igre koje nas očekuju narednog meseca i nadamo se da ćemo pratiti stope naše Nataše Šadrine“ – zaključila je reprezentativka Srbije Milena Matović.

Kurir sport / Ž.S.

