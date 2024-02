NOVI SKANDAL U SRPSKOM RUKOMETU! Predsednica RSS udarila na Zvezdu, stigao BRUTALAN odgovor: Čime rušimo ugled Saveza i rukometa?

Posle velikih neuspeha srpskog rukometa na međunarodnoj sceni došlo je do nekoliko smena u Rukometnom savezu Srbije.

Najpre je Ljiljana Knežević je podnela ostavku na mesto člana UO, pa potom i Milorad Krivokapić.

Predsednik Saveza Milena Delić je u nedavnoj izjavi optužila ženski rukometni klub Crvena zvezda.

" Kazaću otvoreno, počelo je kad ženskom klubu Crvena zvezda nisam dozvolila da mimo propisa i propozicija uđe u Superligu. Tada su tražili od mene da prekršim pravila. I to su išli naokolo, imala sam velike pritiske od ministara, tek kad ništa od toga nije prošlo došli su do mene. Problemi počinju kad je RS Srbije vratio ligu pod svoje okrilje. Tada smo svima izgleda poremetili planove. To što neko kritikuje mene sasvim je u redu, nisam živela od rukometa, uvek sam dala više i nije mi žao. Došla sam da učinim nešto bolje. Nekima se ne sviđa što radim na taj način. Na mene niko ne može da utiče, imam stav i neću da kršim propozicije. Ako se ne plašim što bi se plašio neko drugi", rekla je Delićeva.

foto: RSS

Nije se dugo čekalo na odgovor Zvezde.

Saopštenje prenosimo u celosti.

Zašto Vam smeta stabilan klub?

Onom starom čuvenom rečenicom „da je napad najbolja odbrana” vodila se i predsednica RS Srbije Milena Delić na Skupštini. Bez imalo stida, upirala je prstom u svakog ko se drznuo da ne misli kao ona. Kao oni. Crvena zvezda je veća od svih i svega i nikada neće ćutati na beskurpulozne laži i optužbe!

Jasno nam je bilo i prošle sezone da RS Srbije ne odgovara jak i stabilan klub, nažalost i ove se ta tvrdnja pokazala kao istinitom. Odgovorno tvrdimo da Milena Delić nije trpela pritiske bilo kojih ministara, jer pretnje i pritisci nisu naš manir. Očigledno je Delićeva navikla na taj vid komunikacije i rešavanje problema, ali Zvezda nije i nikada neće.

Istina je da smo želeli da zauzmemo upražnjeno mesto u Superligi posle odustajanja Vrbasa. Garantovali smo jak i stabilan tim, borbu za vrh i da liga, kako je i propisano, ima dvanaest klubova. Kao i svi što žele dobro ovom sportu, tako smo i mi naišli na zid. Rekla nam je da to ne može da se dogodi, da smo došli četiri dana ranije, problem bi bio rešen. Mi ne znamo i dalje šta bi se promenilo, ali smo prihvatili odluku, sačekali godinu dana i obezbedili plasman u Superligu. Na tom sastanku smo zamolili predsednicu da kao veliki sportski radnik sazove UO i dozvoli Zvezdi da igra Superligu. Milena Delić je na to odgovorila da neće promeniti odluku, pa čak i ako je na štetu rukometa. Tražili smo i baraž da igramo, ali ni to nismo dobili.

Srećom po rukomet, Temerin nije imao problem. U tom sluačju predsednica nije gledala ni propozicije, ni pravila. A reagovali su i sportski inspektor, ali i Ministarstvo sporta i omladine! Kako je moguće da je predsednica tada promenila propozicije i dozvolila nepostojeći baraž i time prekršila sva pravila. Zanimljivo, nikada ni jedno telo RSS o tome nije raspravljalo.

Predsednice, nas samo zanima šta to loše radi Crvena zvezda? Čime ona ruši ugled rukometa i Saveza?

Da li je problem što vraća igračice i reprezentativke iz inostranstva, što mlade devojke biraju i žele da ostanu u Srbiji, a ne idu po svaku cenu u inostranstvo?

Jel problem što puni dvorane gde god da se pojavi? Ili što je rukometna javnost prepoznaje kao najveće osveženje ovog sporta?

Šta Vam tačno smeta i kako to Crvena zvezda narušava ugled Saveza koji pod Vašom vladavinom ima najlošije rezultate u istoriji?"stoji u saopštenju.

Kurir sport