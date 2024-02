RASKINUO UGOVOR SA ZVEZDOM, PA UZEO PUŠKU U RUKE! Ratovao za Hrvatsku, TRAGEDIJA mu uništila život, sada BIJE BITKU protiv Srbije!

Vaterpolo reprezentacija Srbije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igraće protiv Hrvatske (utorak, 17.00).

"Delfini" su odigrali odličnu prvu fazu turnira, srušili su Japan, Crnu Goru i Sjedinjene Američke Države, obezbedili direktan plasman u četvrtfinale i vizu za Olimpijske igre, a sada će imati priliku da protiv komšija probaju da stignu do borbe za neku od medalja.

Hrvati su, sa druge strane, imali malo više muka. Savladali su Australiju i Južnu Afriku, ali su u reprizi finala nedavno održanog Evropskog šampionata poraženi od Španije sa 10:6, pa su morali da igraju meč više od naše reprezentacije. U osmini finala četa koju sa klupe predvodi Ivica Tucak rutinski je savladala Kinu (22:4) i sada nam predstoji pravi spektakl.

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, dobro je poznato lice u svetu ovog sporta, a njegova životna priča je veoma burna.

foto: Sanjin Strukic / Pixel Media / Profimedia

Napustio Beograd i otišao u rat

Bivši vaterpolista i dugogodišnji selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, početkom 90-ih potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, međutim, kada je počeo rat u Jugoslaviji odlučio je da prekine saradnju sa beogradskim klubom i napusti Srbiju.

Jednom prilikom hrvatski stručnjak je otrkio da se nikada nije pokajao zbog te odluke i da bi i danas isto postupio.

''Hronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u repreznetaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspela da napravi velik tim. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo'', ispričao je Tucak pre nekoliko godina tokom gostovanja u podkastu "Inkubator", prisećajući se tog dela svoje karijere.

foto: Imago / Alamy / Alamy / Profimedia

Vratio se u Šibenik i kasnije priključio ratu.

"Nakon godinu dana, u maju te 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tokom leta, kratko otišao da igram u Švajcarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora sem uzeti pušku u ruke i učestvovati u ratu. Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti ja navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četvorogodišnji ugovor", objasnio je svoj potez Tucak i nastavio:

"Ono što je bitno... Ja sam živeo u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu... Bilo je teško trpeti. Da se sutra opet desi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i odbrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvek".

foto: Bozidar Vukicevic / imago sportfotodienst / Profimedia

Porodična tragedija

Život proslavljenog Hrvata obeležila je jedna stravična porodična tragedija, pošto su on i supruga Marijana 2005. godine izgubili troipogodišnju kćerku Tenu. Na nju je na terasi jednog kafića u Šibeniku pao automat sa igračkama i zadobila je teške povrede glave od kojih nije uspela da se oporavi. Tucak ne voli puno da priča o tome...

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome da govorim. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najlepše i najdivnije, ma zaista najpametnije dete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživeli, znaju o čemu pričam. Osećao sam se kao da neko s mene kida živo meso. To je stanje takvog šoka u kojem čovek ne razumije ništa, buđenja nakon toga su bolna, nešto su najbolnije što čovek može da doživi. Prošlo je dosta vremena, ali dan-danas to ne mogu u potpunosti osvestiti, zašto se to moralo dogoditi?!", rekao je u jednom intervjuu Tucak.

foto: Igor Kralj / Pixel Media / Profimedia

Srbija je velesila

Sada će Ivica Tucak i vaterpolisti koje predvodi sa klupe napasti Srbiju i vodiće veliku bitku u bazenu, te smo sigurni da nas očekuje meč pun uzbuđenja. Pred meč protiv Srbije, Ivica Tucak imao je samo reči hvale za našu reprezentaciju.

- Biće to jedna teška utakmica protiv rivala koji ima sav moj respekt. Ja se svakoj utakmici sa Srbijom istinski radujem. Jedna vaterpolo sila, gigant. Imali smo mnogo mečeva u prošlosti, nekada pobede oni, nekada mi. U četvrtfinalu neka pobedi vaterpolo, neka dobije ko bude bolji - počeo je priču za Sport klub Ivica Tucak, pa nastavio:

- Srbija je sa šestoricom igrača u timu koji su osvojili zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju. Imaju trojicu, četvoricu vrhunskih pojedinaca. Međutim, i mi imamo sigurno svoje šanse za pobedu. Igramo već dugo jedan vrhunski vaterpolo i to nam daje za pravo da se nadamo povoljnom ishodu.

foto: Igor Kralj / Pixel Media / Profimedia

Takođe, nije želeo da komentariše igre "Delfina", posebno sa Evropskog prvenstva koje je nedavno završeno u Zagrebu.

- Ne bavim se previše time, šta se promenilo kod njih, šta nije. Odigrali su jednu briljantnu utakmicu protiv Crne Gore, protiv Amerike je to bilo puno lošije. Kao i svaka reprezentacija ima uspone i padove, ali može da pobedi svakoga na svetu. Maksimalno ćemo da se spremimo i verujem da imamo snagu, kvalitet i motiv da odemo u polufinale. Ako se to ne desi čestitaćemo rivalu, mi smo pravi sportisti - zaključio je za Sport klub Ivica Tucak.

Kurir sport

