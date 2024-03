HRVATSKI TRENER OTVORIO DUŠU I PRIČAO O JEZIVOJ TRAGEDIJI! Priča koja je POTRESLA region: "Kad ti neko ODUZME DETE na TAKAV način"

Trener vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, otvorio je dušu i pričao o najvećoj tragediji koja ga je zadesila - gubitku deteta.

Tucak je, u opširnom intervjuu za "Večernji list", govorio o brojnim temama, a jedna od njih je tragedija iz 2005. godine kada je njegova trogodišnja ćerka poginula tako što joj je, prema pisanju hrvatskih medija, aparat za igračke pao na glavu u jednom kafiću. Doktori su se borili svim silama za njen život, ali nije bilo pomoći i porodica Tucak je zavijena u crno.

- Znaju oni koji su to doživeli. Rekao sam to milion puta, ne postoji ništa što se može meriti sa tim. Nema ništa u životu što se može meriti sa gubitkom svog deteta. Umre ti negde, otac, majka... Izgubio sam ih oboje i to su za mene bili trenuci. Nisam živeo sa njima dugo, bio sam u inostranstvu, odlazio, ali sam imao njihovu neverovatnu ljubav. Nismo imali novca, ali smo imali nestvarnu ljubav i kada su oni umrli to me je ubilo. Ali opet, to je nekako prirodno - počeo je priču Tucak, pa nastavio:

- Ali kad ti neko oduzme dete na takav način, pakao. Možda kada je dete bolesno, pa se pripremaš, boriš se, hvataš se za svaku slamku i to je pakao, ali ovo kada u jednom trenutku imaš, a već u sledećem nemaš. Hajde ti prihvati sutra da si normalan. Tu se izdešavalo puno tih gadosti, sa tim ljudima koji su učestvovali. Ja ne kažem da je namerno, ali učestvovao je u ubistvu mog deteta, presudom su krivi. Onda doživiš da taj nakon godinu dana dobije motiv za život i šeta svoje dete. Moraš ići dalje, proći pored tog mesta, pored tog lokala kao da se ništa nije desilo...

