ISPOVEST KOJA JE POTRESLA EVROPU! Slavna plivačica o očevom ZLOSTAVLJANJU: Mislili su da je VRHUNSKI AS i da smo srećna porodica

Poznata mađarska plivačica Lilijana Silađi šokirala je javnost kada je oca optužila za zlostavljanje.

Dvostruka olimpijska takmičarka u plivanju na svom Instagram profilu otkrila je monstruozne detalje iz svoje prošlosti.

"Zlostavljana sam. Posle 25 godina spremna sam da izgovorim najteže reči koje sam ikada izgovorila. Posle toliko bola i borbe ustajem i koliko god da znam da je to tema koja izaziva ekstremne podele, pričaću o tome jer je neophodno.

Naime, od čoveka od koga je trebalo da dobijem najveću ljubav i prihvatanje. Moj otac (me je zlostavljao). Fizički. Mentalno. Seksualno. Još od malena.

Neprekidno i nepredvidivo, samo da bi uživao u svojoj moći nada mnom. Bilo da se radi o telesnom kažnjavanju, zastrašivanju, lišavanju ljubavi i pažnje ili seksualnom zlostavljanju.

Mnogo godina činila sam sve da dobijem njegovu ljubav, dok nisam shvatila da živim u iluziji. U omotaču za koji sam mislila da je normalan. Gde je prihvaćeno da pred mojim očima majka bude prebijena dok nije napola onesvešćena, ako mu se ne dopadne nešto što je rekla ili uradila.

A to se dešavalo i dok je bila trudna sa mnom. Gde, ako nisam postigla očekivani rezultat, usledile bi zanemiravanje i razne kazne. Gde nisam imala pravo na svoju reč, mišljenje, stav ili svrhu. U ovom svetu ja sam bila samo instrument, savršena lutka...

Spoljni svet nije video ništa osim porodice pune ljubavi, koja oduševljava uspehom i rezultatima svetske klase. Niko nije video da nas je glava porodice tukla kod kuće. Branili smo njega i njegova dela svom snagom, bile smo ucenjene.

Mogao je sve to da uradi jer je prethodno polako degradirao našu ličnost, oduzeo nam je svest i emocije... Bio je to veoma dug put koji sada ostavljam iza sebe. Mislim da ste mogli da vidite moj oporavak do danas. Ja sam 2016, posle Evropskog prvenstva, prekinula sve veze sa ocem.

Ovo je sva moja borba sada, oporavljamo se i majka i ja jedna uz drugu i poržavamo u svemu", napisala je u objavi na društvenim mrežama.

U međuvremenu se oglasio i Zoltan, mađarskim medijima je poslao otvoreno pismo upućeno Lilijani, u kojem kaže da ne želi da se brani preko medija, dodajući da očekuje da će se sve rasvetliti u krivičnom postupku. Kaže i da finansijski više ne podržava ni Lilijanu ni njenu majku, i traži od Lilijane da više ne koristi njegovo prezime, već prezime svoje majke.

Zoltan Silađi takođe je bio plivač, bivši olimpijac, koji je predstavljao Mađarsku tri puta na Olimpijskim igrama. Danas radi kao advokat.

Lilijana je u istoj objavi otkrila da nije bila jedina žrtva svog oca, već je, kako navodi, i njena majka trpela manje-više istu vrstu zlostavljanja.

Naposletku, utvrđeno je da je Lilijana govorila istinu, a vest o tome objavio je "Hungarytoday.hu". Zoltan Silađi je proglašen "personom non-grata" na svim plivačkim takmičenjima. Sudski postupci još uvek traju.

(Kurir sport)