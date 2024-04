TRENUTNO SAM PRESTRAVLJEN! Tajson sve ŠOKIRAO izjavom pred ulazak u ring sa jutjuberom: Sve što me plaši, suočavam se s tim!

Majk Tajson će ponovo ući u ring i za nešto više od tri i po meseca boriće se protiv jutjubera Džejka Pola u Arlingtonu. Tajson je već u godinama, ima ih 57 i ističe kako se plaši ove borbe.

- Imam čudno ličnost, mada ja sam i ne mislim da je čudna. Šta god da me plaši, ja to radim. Tako je to. Plašio sam se borbe protiv Roja - počeo je priču Tajson, pa nastavio:

- Bio sam pretežak, bio sam i star, 54, 53 godine i rekao sam, 'Hajde da to uradimo.' Sve što me plaši, suočavam se s tim. Takva mi je ličnost. I trenutno sam prestravljen.

Zatim je Majk dodatno objasnio kako se oseća.

- Uvek sam verovao da me izazovi i nervoza uglavnom guraju ka uspehu. Da nemam ove osećaje, ne bih ulazio u ovu borbu. Moram da imam ove osećaje da bih se borio. Bez njih, nikada ne bih ušao u ring - zaključio je Majk Tajson u razgovoru za "FoksNjuz".

Kurir sport / Ž.S.

