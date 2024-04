NOVI BEOGRAD U SPLITU JURI REGIONALNI TROFEJ: Srpski šampion na teškom ispitu- tri trijumfa do titule!

Poslednji ovosezonski turnir regionalne Premijer vaterpolo lige održava se u Splitu od 11. do 13. aprila.

Vaterpoliste Novog Beograda u tri dana očekuje tri utakmice protiv dubrovačkog Juga, Jadrana iz Herceg Novog i splitskog Jadrana. Na tabeli vodi Jadran iz Splita sa 14 bodova, ali i utakmicom više u odnosu na Novi Beograd koji ima dva boda manje, pa bi u slučaju sva tri trijumfa Novobeograđani osvojili titulu šampiona Jadranske lige.

Ekipa trenera Živka Gocića prethodna dva dana pripremala se u Herceg Novom. Sa ekipom Jadrana odrađeno je nekoliko zajedničkih treninga, pa aktuelni šampion Srbije i osvajač nacionalnog Kupa spremno dočekuje izazove u Dalmaciji:

“Predstoji nam izuzetno težak turnir i fizički ali i iz svakog drugog aspekta. Nije lako igrati sa ekipama koje su evroligaškog kvaliteta tri utakmice u tri dana. Međutim, šta je tu je, nismo se mi mnogo pitali oko organizacije samog takmičenja tako da se ne bih preterano bavio time. Ono što je sigurno je da ćemo mi dati sve što je u našoj moći da zabeležimo sve tri pobede i na taj način se domognemo trofeja”, rekao je trener Novog Beograda Živko Gocić i potom dodao:

“Svesni smo da neće biti nimalo lako, jer smo i na prošlom turniru imali dve loše četvrtine u duelu protiv splitskog Jadrana u kom smo poraženi, tako da se nadam da sada takve greške nećemo ponavljati. Zdravstveni bilten u timu nije povoljan, jer Angelos Vlahopulos nije u sastavu. On je i dalje bolestan i dalje je na antibiotskim terapijama, ali ostali igrači su spremni”, konstatovao je Gocić.

Prvi meč Novi Beograd igra u četvrtak protiv Juga sa početkom u 20 časova i 45 minuta. Strateg Novobeograđana detaljno je analizirao predstojeće rivale:

“Protiv Juga smo u Beogradu odigrali solidnu utakmicu. Delovali smo dobro i naš govor tela je izgledao mnogo bolje nego što je to bio slučaj u meču protiv Jadrana iz Splita. Nadam se da ćemo uspeti tako da izgledamo ponovo. Volim da kažem da kada pružimo svoj maksimum onda je jako teško igrati protiv nas, jer stvarno imamo kvalitet i dosta igrača koji su sposobni da naprave razliku. Što se tiče Jadrana iz Herceg Novog, to je mlada i poletna ekipa, i vrlo verovatno tim sa najjačim ritmom u Evropi. S obzirom na to da su plivački izvanredno spremni i da sve vreme igraju u veoma brzoj tranziciji, tu će biti neophodno dosta plivanja i dobra kontrola lopte”.

Duel sa splitskim Jadranom će po svemu sudeći biti odlučujući u borbi za šampionski pehar:

“To nam je verovatno i najteži protivnik. Učesnik Lige šampiona ove godine, sa dva izrazito dobra centra i dva golmana reprezentativnog kalibra. To je tim koji u svojim redovima ima sedam, osam igrača koji su sa reprezentacijom Hrvatske ove godine osvojili zlato na svetskom i srebro na evropskom prvenstvu. Još jednom ću ponoviti, predstoje nam tri veoma teške utakmice, ali opet smatram da se mi tu najviše pitamo i nadam se da ćemo sve naše planove i ideje uspeti da sprovedemo u delo”, zaključio je Gocić.

Kurir sport