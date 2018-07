FEDERER OTVORENO PRIČAO O ODNOSU SA SUPRUGOM! Ono što je otkrio o Mirki šokiralo je čitav svet!

Rodžer i Mirka su u srećnom braku od 2009. godine. Mirka se profesionalno bavila tenisom do 2002. godine. Najbolji rezultat je ostvarila 2001. godine kada je stigla do trećeg kola US opena, te godine ostvarila je i najbolji plasman na VTA listi - 76. mesto.

Švajcarski teniser voli kad je supruga uz njega na turnirima.

"Ona je moja žena. Jednostavno nije to to kad nije tu. Ona je uvek tu za mene i kad je dobro i kad je loše. Naravno, sada je više fokusirana na decu nego na moj tenis. Dešava se da nekad ne zna ni protiv koga igram. Zovem je posle meča, a ona me pita: 'Da li si pobedio?'. Ona me dobro poznaje, tačno zna kada se osećam dobro, a kada ne. Ona zna šta je potrebno za uspeh. Zato mi je dragocena i moj tim to zna", rekao je Federer.

Legendarni Švajcarac ima četvoro dece sa suprugom Mirkom, bliznakinje Milu Rouz i Šarlin Rivu, koje su pre nekoliko dana proslavile deveti rođendan, i trogodišnje blizance Lea i Lenija.

