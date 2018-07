NOVAK ODLUČIO DA OBORI SVE REKORDE: Đoković se ipak prijavio za turnir koji nikada nije uspeo da osvoji!

Posle osvajanje titule na Vimbldonu Novak se vraća igranju u Kanadi, potvrđeno je na zvaničnom sajtu nekada najboljeg igrača sveta.

Đoković prošle godine nije učestvovao u Torontu i eventualnim dobrim plasmanom na kraju mogao bi znatno da popravi poziciju na ATP listi. Srbin trenutno zauzima desetu poziciju na ATP listi.

Žreb za 'Rodžers kup' na programu je u petak, a igra se od 6. do 12. avgusta.



Posle toga za Đokovića sledi turnir koji do sada nikada nije osvajao – Sinsinati. Nema sumnje da će srpski teniser biti veoma motivisan, pošto je prava retkost da među 30 osvojenih Mastersa nema ovaj iz Sinsinatija koji će se održati od 13. do 19. avgusta.



Posle toga sledi nedelju dana odmora i priprema za poslednji Grend Slem u sezoni – US open. Ovo će biti Novakovo 13. učešće na ovom turniru, koji je osvajao 2011. i 2015. godine.

Kurir sport

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir