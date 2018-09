OTKRIVENA TAJNA NOVAKOVOG USPEHA: Ovaj čovek je uvek u Đokovićevoj loži, a malo ko zna ko je on zapravo! Ovo je identitet misterioznog muškarca koji je od Noleta napravio LEGENDU! (FOTO)

Nije tajna da je formiranje pravog tima ključni deo uspeha profesionalnog teniera i mnogi se muče da nađu pravu ravnotežu i formulu koja funkcioniše. Neki čak putuju i bez trenera. Đoković veruje da je veliki razlog njegovih dostignuća i činjenice da može da se osloni na mentalnu snagu u najstresnijim situacijama na terenu, upravo zbog toga što je okružen pozitivnim ljudima.



“Verujem da je najveći deo vaše mentalne jačine trening, ne samo trening tokom perioda kada igrate, već način života van terena – da li ste okruženi i ispunjeni pozitivnim ili negativnim mislima, da li imate pozitivno ili negativno okruženje. Sve to utiče na vaše nastupe kao sportiste”, rekao je nedavno Đoković.



“Snažno verujem u holistički pristup i zato pokušavam da vodim računa o svim mogućim aspektima života i budem okružen pozitivnošću i ohrabrenjima, kako bih dostigao komfor i unutrašnji mir koji su mi potrebni u važnim trenucima mečeva”.

Upravo takav pristup učinio ga je maltene nepobedivim i bez dileme najboljim teniserom današnjice.

Jedna od najvaćnijih figura u Đokovićevom timu jeste agent Edoardo Artaldi. Italijan je Novaka upoznao 2009. godine dok je radio za “Serđo Takini“, uvideo je budućeg broja 1 i preporučio italijanskoj kompaniji sportske opreme da potpiše sponzorski ugovor sa njim.



Dve godine kasnije srpski igrač zaposlio je Artaldija i njegova uloga razvijala se od čistog organizovanja medijske slike i PR-a, do reklamnih ugovora i poslovnih aktivnosti. Elena Kapelaro je još jedna članica zadužena za odnose s javnošću. Ona više putuje sa Đokovićem od Artaldija kako bi mu pomagala na dnevnom nivou, dok je Edoardo i dalje važan deo tima, iako je ređe na turnirima.

On je objasnio koliko je teško Đokoviću bilo da postane atraktivan sponzorima u prvim godinama karijere, posebno kada se u tom aspektu poredi sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.



“Moramo biti iskreni, i Nole je veoma realističan kada je o tome reč – dolazi iz siromašne države Srbije. Očigledno je da ne može da dobije podršku neke kompanije iz svoje zemlje. Uzmimo za primer Rodžera, on je najveći igrač svih vremena, ali kada vidite da ga sponzorišu 'Credit Suisse', 'Lindt', 'Jura'... Sve su to švajcarske kompanije. Rafa Nadal je u vezi sa mnogim kompanijama iz Španije. Đoković nije imao zemlju iza sebe. I iskreno, međunarodna slika Srbije nije toliko sjajna zbog ratova. Za njega nije bilo lako na početku jer je, po mom mišljenju, morao deset puta više da pokazuje koliko je dobar na i van terena da bi privukao sponzore“, navodi Artaldi.



Ali Đoković je bio ‘rastuća sila’ u muškom tenisu i bilo je samo pitanje vremena kada će sponzori pokucati na vrata. Prekretnica je bila kada je Artaldi zaključio posao sa japanskom kompanijom Uniklo (Uniqlo), pre četiri godine.



“Uniklo je manje-više bio potpuno van tenisa, a tokom Indijan Velsa 2011. i zemljotresa u Japanu, Nole je na terenu poslao poruku podrške ljudima iz Japana napisanu na traci za koleno. Vlasnik Unikloa Tadaši Janai je to video na TV i pitao ‘Ko je ovaj momak?’. U to vreme nije bio bio prvi igrač sveta. Rekao je: ‘On je interesantan momak, želim da saznam nešto o njemu i principima koje ima’. Kada je shvatio Novakov mentalitet i činjenicu da pomaže deci, bio je izričit: ‘Želim da bude ambasador moje kompanije, ne zbog teniskih kvaliteta nego zbog toga kakav je čovek’. Mislim da je sjajna stvar to što velike kompanije i danas sarađuju sa Noletom i pomažu mu u dobrotvornom radu”.

Novak je jedan od onih sportista koji igraju za nešto veće od samog sporta kojim se bave. Preuzeo je breme poboljšanja slike Srbije u svetu i vremenom postao nacionalni heroj.



“Možda zvuči nerealno, ali on želi da napravi svet boljim mestom. Misli da previše ‘jurcamo’ za biznisom, novcem i želi da se vrati prvobitnom načinu funkcionisanja sveta. Mnogo vodi računa o drugima, ne samo kroz svoju fondaciju, već i na druge načine. Ja rukovodim njegovim kontaktima i tokom vremena prilazile su mu velike kladionice, poker kompanije, kompanije koje se bave proizvodnjom alkohola… On je rekao: ‘Slušaj, mogu da dođu sa kojom god sumom novca žele, mogu doći sa milijardom dolara, ali ja imam odgovornost, vrhunski sam igrač i poruke koje šaljem ljudima ne smeju da budu pogrešne”, ističe Novakov agent.

Zbog dominacije najvećih rivala Đokoviću nije bilo lako da pronađe svoje ‘mesto pod suncem’.



“Sada bolje razume zašto je publika malo više na strani protivnika kada igra sa Rodžerom i Rafom. Možda ne u Italiji ili Aziji, ali pogledajte šta se desilo u finalu US opena. Takođe, razume da, posebno Rodžer predstavlja sve u tenisu i da je blizu kraja karijere, dok je pred Novakom još nekoliko. Oni žele da vide Federera kako osvaja još jedan Gren slem. To je normalno i ljudski. Ranije, Đoković je mnogo više patio zbog toga, ali sada oseća da u nekim zemljama ima veću podršku od njih. Sada živi život pun svežine”, zaključio je Artaldi.

