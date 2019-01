ĐOKOVIĆ POLUDEO POSLE POBEDE: Igrače niko ništa ne pita, bitna je samo televizija! Zbog prenosa smo finala igrali ujutro

Razgovarajući sa srpskim novinarima u Melburnu, Novak je istakao da bi i teniseri trebalo da budu uključeni u proces odlučivanja kada je reč o takvim stvarima, kao i da je prečesto prioritet to što televizija želi.

- Meni se to ne dopada. Kao neko ko je u savetu igrača, svestan sam i važnosti televizijskog prenosa i s druge strane i nama to stvara bolje uslove i popularizuje sport.Omogućava nam da imamo više plodova, a s druge strane, nekako se previše pridaje prioritet televiziji. Sad ispada šta god oni kažu da mi tome treba da se povinujemo i prihvatimo sve. Baš me interesuje šta će se sad dogoditi. Planiram da pričam sa organizatorima turnira. Nisam bio jedini igrač kojem je to zasmetalo, nije odgovaralo ni Denisu. Uostalom, ja sam samo malo više bio vokalan oko toga - prenosi B92 reči Novaka Đokovića.

Prvom teniseru smeta što igrači prihvataju sve što vlasnici TV prava od njih traže.

- Šta god da televizija kaže ispada da moramo prihvatiti. Igraj u devet ujutro, igraj. Hoće televizija, hoće televizija, tako je bilo slučajeva u prošlosti u Americi, na primer. Imali smo finale Sinsinatija, ja se sećam u 11 ujutro, a igrao sam prethodnu noć sa Nadalom polufinale u devet uveče. Neka televizija je prenosila, može samo taj termin da zaključa i obezbedi za direktan prenos meča. Razumem, vi ste novinari i radite na televizijama, ne poznajem taj svet, ali poštujem to, svi smo nekako na istom brodu. Opet, pre nego se odluče neke stvari, trebalo bi se konsultovati sa igračima. To je nešto što je loše, ne znam zbog čega se uskraćuju igrači u tom procesu odlučivanja. To je jedina moja zamerka. Svi mi radimo da ovaj sport bude bolji, i vi i mi. Ali prosto, treba se uključiti u ceo proces - smatra najbolji tenise sveta.

Novak Đoković u četvrtom kolu Australijan opena za suparnika ima Danila Medvedva iz Rusije, protiv kojeg vodi sa 2:0 u međusobnim okršajima. Meč je na programu u ponedeljak od 10.30 (Eurosport 1).

- U pitanju je visok momak, servira izuzetno jako i precizno, a mislim da je napredovao u kretanju, što mu je ranije nedostajalo u igri. Bekhend mu je bolji udarac od forhenda, ali je smanjio i broj grešaka forhendom. Dobio je mnogo mečeva u poslednje vreme, pobedio je neke vrhunske igrače, a ovde još nije izgubio ni set. Dakle, u izuzetnoj formi, ali i ja se dobro osećam - zaključio je Novak.

