ĐOKOVIĆ ĆE BITI NAJVEĆI SVIH VREMENA: Mats Vilander za Kurir uoči početka Rolan Garosa o Novaku, Rafi Nadalu, Rodžeru Federeru i teniskoj budućnosti

Vilander je pričao o očekivanjima od Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, a posebno je zanimljivo što veruje da postoji bar 20 igrača, sposobnih da vodećoj trojci napravi velike probleme.

Šveđanin je izneo stav da Novak Đoković može postati najveći svih vremena, a njegov eventualni trijumf bilo bi nešto najimpresivnije od 1969. godine i učinka Roda Lejvera.

- Mislim da će turnir tenisera biti najneizvesniji koliko ja mogu da se setim. Uvek je postojao neko ko bi mogao da pobedi Rafu, ali nikada ne 15, 20 momaka, protiv kojih bi on i na papiru imao teške mečeve. Dakle, mislim da se mlađa generacija ozbiljno suprotstavlja i preti. Cicipas, Medvedev, Zverev, u određenoj meri mislim da je velika pretnja i Tim, koji je između njih. Dakle, ima više momaka koji mogu da namuče najbolje igrače i to me baš zanima.

Jer znam da Cicicpas može da udari na sve kada dođe do mreže, Medvedev može da pogodi teške niske lopte koje će vas samo izluditi, posebno, po vlažnom i hladnom danu u Parizu. To nije prijatna situacija za Novaka i Rafu. Mislim da ima mnogo tenisera koji im mogu da prete kada je na terenu svetlo usmereno ka Đokoviću i Nadalu. Čak i u pet setova. To kažem, na osnovu onoga što vidim kada su na šljaci, kaže Vilander za Kurir.

foto: Starsport©

Šveđanin je posebno uporedio Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, koji u Parizu ima 11 titula.



- Rafa je izgledao bolje u Rimu, ali teško je pričati o finalu u kom je Novak bio umoran i fizički odsutan. Čini mi se da je Rafa imao odličnu nadgranju na putu za Rolan Garos, kao što smo mi imali nekada. Osvojite jedan turnir, dobri ste na još jednom ili dva, a vrhunac je u Parizu. Čini se da je Rafa nekako uspeo doći do toga, i pitam se može li tamo igrati bolje nego ranije.

Nisam siguran da će pobediti, ali je možda i nesvesno "spreman k’o zapeta puška” i sposoban da diže igru do četvrtfinala, polufinale i finala. Za njega je važno da u prvoj nedelji ili prva dva kola nema nekog opasnog rivala. Da ne dođe u situaciju da razmišlja: “Oh, mislim da će biti teško, da ga pobedim."

foto: EPA

Novak je najverovatnije favorit u njihovom meču, zbog Grand Slem rekorda i poslednjih mečeva. Rafa je izgledao pomalo pasivno u nekim od tih duela, ali ovo je sada drugačije, ovde je pet setova, imate se kada izvući. Da je bilo pet setova mislim da bi Rafa pobedio Cicipasa u Madridu, znate na šta mislim. Verovatno je imao šansu da u pet setova pobedi Tima u Barseloni, jer su mečevi u pet setova protiv Rafe drugačiji. To je planina koja je veoma teška, osim za nekog Šveđanina, koji se popeo na nju.

Vilander je uporedio mogućnosti da Novak spoji titule na sva četiri Grend slema, nasuprot mogućnosti da Nadal 12. put trijumfuje na Rolan Garosu. Za njega nema dileme, Novakov uspeh bi imao veću težinu.

Impresivno - Đoković bi po drugi put objedinio sve četiri titule u nizu, ali je Rafa pobedio 11 puta na Rolan Garosu? Generalno, rekao bih da je to što bi Novak uradio, ako bi ponovo objedinio četiri titule, bilo najimpresivnija stvar koju smo videli i mislim da bi doslovno morali da se vratimo na 1969. i rezultat Roda Lejvera koji je osvojio sva četiri Grend slema. Odjednom, Novak bi morao da se uporedi sa najvećim igračima svih vremena, ako uzme titulu. Ali on još uvek mora da se poredi sa Rodžerovih 20. titula. To je neverovatno. Tako da bi pobeda Novaka na mnogo načina bila veća nego što je Rafinih 12 Pariza, ali opet, Rafa je pobedio na 17 Grend slemova. Postaje gužva na vrhu!

foto: AP



Neizbežna su dostignuća velike trojke, koju čine Đoković, Nadal i Federer.

- Zanimljivije je gledati dugoročno, jer je ta prognoza nemoguća u ovom trenutku. Ali za mene ako Rafa ne pobedi, u Parizu, teško mi je da ga vidim kako osvaja Vimbldon ili US Open. Čak ni Australijan Open. A ako ne osvoji Francusku taj turnir bi sledeće godine za njega odmah postao sumnjiv.

Ako Novak pobedi, znam da će širom otvoriti vrata i prvi ću reći, da, definitivno će stići do Rodžerovih 20 Grend slem titula.

foto: EPA/KIKO HUESCA

Ako osvoji Francusku, ima još četiri da dostigne 20, a ako bude jednak Rodžeru sa 20 GS titula, definitivno bi se smatrao najvećim igračem svih vremena. Što je još važnije, bilo bi veoma teško kladiti se protiv njega na Vimbldonu i US Openu, kaže Vilander.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir