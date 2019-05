EKSKLUZIVNO! RAFAEL NADAL ZA KURIR: Drago mi je što me vole i u Srbiji!

Od specijalnog izveštača Kurira iz Pariza Milana Nastića!

Znate ono "on je slavan - on je uobražen, on je nedodirljiv"... E pa,

ima primera i da se svetske face ponašaju kao sav normalan svet! A

jedan od njih je - Rafael Nadal!



Mrgud na terenu, duša van njega. Ukratko, ovako bi mogao da se opiše

jedan od trojice najboljih tenisera sveta svih vremena. Uprkos

rigoroznim pravilima strogog obezbeđenja na Rolan Garosu, slavni

Španac pristao je na razgovor za Kurir. I to kako...

Posle prvog meča u Parizu pokušali smo da priđemo legendarnom asu.

Znamo da nema vremena niti običaja da znojav daje izjave, ali cilj je

bio - makar selfi uz jedno pitanje o Srbiji. I zanimljivo - Nadal je

imao volju da proćaskamo, ali obezbeđenje je i previše profesionalno

radilo svoj posao i nije nam dozvolilo kontakt s njim. Videvši kakva

je situacija, Rafa nam je s deset metara razdaljine, uz slaganje

ramenima, dobacio:



- Nemoj sada - nije hteo da prkosi obezbeđenju slavni Španac.



- Dođi sutra na trening - obratio nam se istinski (vice)šampion.



A onda - pomalo skeptični, napustili smo kompleks Rolan Garosa,

ubeđeni da će to sutra biti - malo sutra. Ali nismo odustajali. Iako

sam pomislio: "Ma gde će me se setiti, ko zna koliko njih mu dnevno

priđe" - setio se. I ispunio obećanje, mada je delovalo da će nam

obezbeđenje čak i oduzeti akreditaciju za izveštavanje.

- Ne možete tamo - obradio nam se radnik obezbeđenja na francuskom

jeziku bez želje da progovori engleski.



A onda se na sličnoj udaljenosti kao dan ranije pojavio Nadal, po

izlasku iz svlačionice. Samo jedno mahanje rukom bio je dovoljan

signal da nam legendarni Španac podigne palac u vidu "lajka", na opšte

čuđenje obezbeđenja. A onda, Rafa se obratio momcima u uniformama:



- U čemu je problem? Ja sam mu dozvolio da dođe - rekao je ljutito

Nadal, nakon čega sam mu normalno, bez pritiska obezbeđenja, prišao.

Svesni da ne možemo da napravimo veliki intervju i postavimo mu sva

željena pitanja, uz zahvalnost što je uopšte ispunio obećanje i uz

neizbežni selfi, obratili smo mu se konstatacijom da i u Srbiji ima

veliki broj fanova, bez obzira na dominaciju Novaka Đokovića.



- Stvarno... - začuđen je bio.



- Pa to je super! Baš mi je drago da čujem tako nešto.



Posle selfija nisam mogao a da mu ne zatražim neku poruku za sve ljude u Srbiji.



- Veliki pozdrav za sve vas - kroz osmeh će on.



- Znam da ste sportska nacija, briljirate u mnogim sportovima, a pre

svih Novak Đoković - nastavio je Rafael Nadal i uz stisak ruke nam

poželeo:



- Vidimo se u finalu - aludirao je Španac na duel s Đokovićem u novom

grend slem finalu i moje prisustvo tom spektaklu.

Lična karta

Ime: Rafael Nadal

Rođen: 3. jun 1986.

Mesto rođenja: Manakor, Baleari

Visina: 185 cm

Težina: 85 kg

Pro tur: od 2001

ATP turniri: 81

Grend slemovi: 17

Zarada: 95.887.117 evra

Možda niste znali... RAFAEL NADAL

* Sestrić je Migela Anhela Nadala, bivšeg fudbalera Barselone

* Do 12. godine trenirao je fudbal

* Njegov trener je drugi stric, Toni Nadal, on ga je naučio da igra

levom rukom iako je desnoruk

* Igra levom rukom i poznat je po sjajnoj fizičkoj kondiciji

* Drži rekord od 81 uzastopne pobede na šljaci

* Sa 18 godina prvi put je pobedio Federera na mastersu u Majamiju 2004.

* Godine 2005. osvojio je Rolan Garos i postao prvi muški teniser koji je osvojio Pariz na svom prvom nastupu, još od Matsa Vilandera 1982.

* Njegov skor sa Đokovićem je negativan - 26:28

* Skor mečeva s Federerom je pozitivan - 23:15

* Poznat je po brojnim ritualima koje praktikuje na terenu

* Obožava fudbal i veliki je navijač Reala iz Madrida

* Zabavlja se s devojkom po imenu Ćiska Pereljo, zajedno su 14 godina

i venčaće se na jesen

* Poznat je po humanitarnom radu i egzibicionim mečevima koje igra s kolegama

Ovako je pričao

Rafa o Noletu: Nema ništa teže nego pobediti Novaka Nije bilo vremena za sva željena pitanja, ali podsećamo vas kako je Rafael Nadal pričao o Novaku Đokoviću.

- Novak svaki put pokazuje koliko je težak protivnik. Uspeo je u 2018. da se vrati na vrh i jako je teško igrati protiv njega, a još teže pobediti ga. Naši mečevi su uvek puni intenziteta, on je teniser koji sjajno pokriva teren i uglove. Definitivno, jedan je od najvećih rivala koje sam imao do sada. Jedan od najvećih sportista sveta - rekao je Nadal.

