GOVORIO JE DA JE BILO SLUČAJNO, PA JE OSAM GODINA KASNIJE DOBIO NOVU ŠAMARČINU OD SRBINA! Kako je Federer ponovo doživeo isti KOŠMAR protiv Novaka! (VIDEO)

Pre osam godina Đoković i Federer su odmerili snage u polufinalu US opena. Bio je to jedan od najdramatičnijih mečeva u istoriji Gren slema. Igrao se peti set, sve je bilo na strani Švajcarca. Imao je prednost 5:3 i 40:15 u petom setu i podršku 20.000 Amerikanaca. Dve vezane meč lopte, delovalo je da je sve gotovo... A onda je usledio Novakom magični ritern, zatim sjajan bekhend koji je naterao Rodžera da pošalje lopticu u mrežu... I sve se okrenulo. Napravio je brejk, a kasnije i potpuni preokret za plasman u finale.

Federer je nakon tog meča izjavio da je Novak iz očaja pogodio viner, da je to bila čista sreća.

"Mislim, molim vas. Vidite, neki igrači odrastu igrajućo tako. Sećam se kada sam gubio juniorske mečeve – gube sa 5:2 u trećem setu, a onda počnu da ‘šamaraju’ loptice. Iz nekog razloga tad sve ulazi u teren jer je to način na koji su naučili da igraju kada su u zaostatku. Ja nikada nisam igrao na taj način. Verujem u moto da će se vredan rad isplatiti jer na početku karijere nisam možda uvek radio najviše što sam mogao. Zato je meni veoma teško da razumem kako neko može da odigra takav udarac na meč lopti. Ali možda on to radi već 20 godina, tako da je to za njega normalno. Morate njega da pitate", rekao je tada razočarani Federer.

Da li je slučajno i osam godina kasnije usledio novi "šamar".

Naime, u finalu Vimbldona Federer je ponovo imao titulu na tacni. Napravio je brejk u petom setu za 8:7, došao do dve vezane meč lopte 40:15, 15.000 navijača bilo je na njegovoj strani... Međutim, usledio je novi šok.

Duboki ritern Novaka i propala je prva prilika za titulu, zatim se sevnula dijagonala za izjednačenje. Četiri vezana poena uzeo je Nole na servis Švajcarca, koji je ponovo proživljavao isti košmar. Ponovo povratak Novaka i pobeda za titulu.

Kao da je želeo da da mu dokaže da ONO nije bilo slučajno...

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir